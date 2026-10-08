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ÖsterreichEr soll die sieche SPÖ zu neuer Stärke führen

Lesezeit: 2 Min.

Derzeit gezeichnet von einer Chemotherapie: SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer.
Derzeit gezeichnet von einer Chemotherapie: SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer.
Foto: Michael Indra/Imago

Markus Marterbauer ist Finanzminister und trotzdem überaus beliebt. Wem das gelingt, der ist eigentlich wie geschaffen für den Parteivorsitz. Wäre da nicht seine Krebserkrankung.

Von Verena Mayer

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Es gehört zu den Kuriosa der österreichischen Politik, dass eine der beliebtesten Persönlichkeiten überhaupt der Finanzminister ist.  Also jener Politiker, der dem Land zuletzt empfindliche Sparmaßnahmen verordnen musste. Vielleicht liegt es daran, dass Markus Marterbauer nicht aus der Politik kommt, sondern einen wissenschaftlichen Hintergrund hat, der Ökonom lehrte etwa an der Wiener Wirtschaftsuniversität. Und Akademiker, das weiß man spätestens, seit ein Professor namens Alexander Van der Bellen Bundespräsident ist, funktionieren im titelversessenen Österreich immer.

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