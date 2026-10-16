Es gibt österreichische Worte, die lassen sich relativ direkt ins Deutsche übersetzen. Und es gibt Worte wie „Wunderwuzzi“. Das wird in Deutschland öfter mal mit „Tausendsassa“ gleichgesetzt. Es beschreibt ja tatsächlich eine Art Alleskönner, ein Multitalent. Nur geht mit diesen Übersetzungen natürlich der Wortteil „Wunder“ verloren, der in seiner Bedeutung kaum zu unterschätzen ist. Denn in Österreich werden immer große Hoffnungen und Erwartungen an einen entsprechenden „Wuzzi“ gerichtet. Die ständige Suche nach strahlenden Persönlichkeiten, denen man zutrauen möchte, praktisch alle Probleme des Landes mit Leichtigkeit lösen zu können, hat eine gewisse rot-weiß-rote Tradition (Stichwort: Sebastian Kurz).

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat sich den Satz „Ich bin kein Wunderwuzzi“ also sicher sehr genau zurechtgelegt, bevor er ihn in den gleich mehreren Medien wortgleich sagte. Es war das vorsorgliche Erwartungsmanagement eines Sozialdemokraten, der vor einem großen Karrieresprung steht: Marterbauer soll, sofern seine aktuelle Chemotherapie erfolgreich verläuft, im Jänner 2027 Andreas Babler (ebenfalls SPÖ) erst als Vizekanzler und dann als Parteichef ablösen. Die Erwartungen an den 61-Jährigen sind trotz seiner schweren Krankheit schon jetzt enorm.

Die SPÖ erreicht in Umfragen derzeit keine 15 Prozent

Denn die Herausforderungen sind groß: Seine notorisch zerstrittene SPÖ liegt in Umfragen derzeit unter 15 Prozent. Sie ist Teil einer Bundesregierung, die unter großem Spar- und Reformdruck steht und selbst von mächtigen Parteifreunden aus den Bundesländern fortlaufend kritisiert wird. Getrieben wird sie durch die extrem rechte FPÖ, die inzwischen auf gut 40 Prozent Zustimmung kommt. Marterbauer will den Trend umkehren, doch er möchte eben keine Wunder versprechen und sicherte deswegen im Interview mit dem Standard nur zu, „auf Faktenbasis und Kenntnis der sachlichen Zusammenhänge Lösungen für die Probleme zu entwickeln, die sich heute stellen“.

Aber reicht das, um seine Partei wieder voranzubringen? Das könnte die SPÖ in diesen Tagen bestens mit ihrer Schwesterpartei in Deutschland diskutieren. Denn die SPD liegt – Achtung, Copy and Paste – in Umfragen unter 15 Prozent und ist Teil einer Bundesregierung unter großem Spar- und Reformdruck, die selbst parteiintern stark kritisiert wird. Getrieben wird sie durch die extrem rechte AfD, die inzwischen auf gut 30 Prozent Zustimmung kommt.

Nach dem überraschenden Rücktritt von Bärbel Bas als SPD-Chefin und Bundesarbeitsministerin Anfang dieser Woche befinden sich die deutschen Sozialdemokraten zudem wie die SPÖ bis Mitte Jänner in einer Führungskrise. Erst dann soll eine neue Parteispitze gewählt werden – und noch ist nicht klar, ob der verbliebene SPD-Chef Lars Klingbeil und mit ihm die Reformagenda der deutschen Bundesregierung wieder ausreichend Unterstützung bekommt.

Das Timing ist natürlich Zufall. Aber die strukturellen Fragen, mit denen sich SPÖ und SPD nun zur selben Zeit und mit wenig Zeit unter großer öffentlicher Beachtung stellen müssen, sind womöglich doch nicht so unterschiedlich. Es geht um die Rolle der Sozialdemokratie in einer Zeit großer gesellschaftlicher Dynamiken; um ihren Status als Volkspartei; um Verantwortung für stabile Regierungen und die dazu nötigen Kompromisse.

Und es geht um die Suche nach Personal, das in dieser Gemengelage schnell einen klaren und populären Kurs finden kann. Es muss ja nicht zwingend ein einzelner Wunderwuzzi sein. Hinter den meisten Wundern steht ohnehin mehr mühsame Arbeit vieler Menschen, als man auf den ersten Blick sieht.

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