Im Juli hat die britische Labour-Partei ihren Vorsitzenden ausgetauscht und Premier Keir Starmer durch Andy Burnham ersetzt. Seither ist das Modell Burnham als Gedankenexperiment in der Welt. In Deutschland wird seit Wochen über einen „Kanzlertausch“ debattiert, also ob Friedrich Merz nach den Wahlniederlagen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin weiter im Amt bleiben kann. In Österreich ist es die sozialdemokratische SPÖ, in der gerade bei laufendem Regierungsbetrieb Umsturzpläne gewälzt werden.

Ursache ist die miserable Performance der Partei. Die altehrwürdige Sozialdemokratie, seit 1945 ein Grundpfeiler der österreichischen Parteienlandschaft, dümpelt in den Umfragen bei 15 Prozent. Ihr Chef Andreas Babler hat in der Dreierkoalition aus konservativer ÖVP, Sozialdemokraten und liberalen Neos zwar das Amt des Vizekanzlers inne und einige seiner Themen durchgebracht, etwa einen Preisdeckel bei Lebensmitteln. Aber ansonsten fällt die SPÖ nicht weiter auf.

Der Showdown in der SPÖ wird Spuren in der Dreierkoalition hinterlassen

Und so hat sich vor einigen Tagen Gerhard Zeiler als Einwechsel-Kandidat ins Spiel gebracht. Der Medienmanager war einst Generaldirektor des ORF und später CEO der RTL Group. Seit 2012 ist er Präsident von Warnermedia International. Eine sehr internationale Karriere also. Aber reicht sie auch für die sozialistische Internationale? Zeiler selbst glaubt: Ja. Kaum ein österreichisches Medium, dem er noch kein Bewerbungsinterview für den SPÖ-Parteivorsitz gegeben hätte: Er sei, anders als Babler, kein „Marxist“ oder „Klassenkämpfer“, sondern Freund der Wirtschaft. Zudem sei er „der Richtige“, um die Sozialdemokratie aus der Krise zu führen.

Der 71-jährige Zeiler ist allerdings kein Andy Burnham. Während der Labour-Chef sich täglich dabei filmen lässt, wie er die Nähe der Bürger sucht, hat Zeiler nicht einmal einen Social-Media-Auftritt. Menschen mit einem langen Gedächtnis fiel zudem auf, dass sich Zeiler fast derselben Talking Points bediente, als er 2016 schon einmal (vergeblich) die SPÖ-Spitze übernehmen wollte.

Ob er diesmal damit durchkommt, wird sich zeigen. Rückhalt in der SPÖ hat er bislang vor allem von Leuten, die keinen allzu großen Einfluss haben. Andreas Babler wiederum denkt nicht daran, seinen Posten zu räumen. Weshalb der Zeiler-Babler-Showdown von der Öffentlichkeit vor allem als mediales Popcorn konsumiert wird.

Nur, dass das alles überhaupt nicht lustig ist. Die SPÖ hat es Anfang 2025 gerade noch geschafft, zusammen mit ÖVP und Neos jene Koalition der Mitte zu bilden, die Österreich vor einer FPÖ-geführten Regierung bewahrte. Diese hätte unter einem extrem rechten „Volkskanzler“ Herbert Kickl wohl einen grundlegenden Umbau der demokratischen Institutionen bedeutet. Seither ist diese Koalition sicher nicht die beste und beliebteste, aber sie hat es bislang geschafft, das Land unfallfrei durch eine von Kriegen und internationalen Krisen geprägte Zeit zu navigieren.

Dies soll nun offenbar von innen heraus zerstört werden, indem in einer der Koalitionsparteien mit dem Feuer von Regierungsbruch gespielt wird, auf die ein Wechsel an der Parteispitze ja durchaus hinauslaufen könnte.

Vermutlich wird es bei einem SPÖ-Strohfeuer bleiben, die Verantwortungslosigkeit aber, mit der einige Sozialdemokraten das mögliche Scheitern einer halbwegs stabilen Regierung billigend in Kauf nehmen, wird ihre Spuren hinterlassen.

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