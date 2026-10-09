Normalerweise gibt es drei Möglichkeiten, auf eine Bedrohung zu reagieren. Man kämpft, flüchtet oder erstarrt. In der Politik wurde dieses Prinzip von Fight, Flight, Freeze zuletzt um eine Reaktionsform erweitert: die chaotische Selbstbeschädigung. Zu beobachten etwa in der CDU in Sachsen-Anhalt. Diese hat mit Blick auf eine dräuende AfD-Regierung nicht etwa begonnen, um das Überleben der politischen Mitte zu kämpfen. Oder die Gefahr erst mal auszusitzen, indem sie gar nichts tut. Nein, sie hat dem ersten AfD-Landtagspräsidenten offenbar ein paar zusätzliche Stimmen verschafft. Mit der Folge, dass es die CDU in Sachsen-Anhalt nun zu zerreißen droht.

In Österreich sind es die Sozialdemokraten, die sich angesichts katastrophaler Umfragewerte selbst beschädigen. Am Sonntag haben sie ihren Bundesparteivorsitzenden Andreas Babler, der in der Dreierkoaliton aus konservativer ÖVP, Sozialdemokraten und Liberalen Neos als Vizekanzler regiert, spontan abgesägt. In einer Sitzung in einem Wiener Innenstadthotel wirkten die Landeschefs und der in der SPÖ einflussreiche Chef des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) auf Babler ein, sich „zum Wohl der Partei“ zurückzuziehen.

Bablers Rauswurf erfolgte ohne Not. Die SPÖ ist seit Frühjahr 2025 Teil einer stabilen Regierung, die nächsten Wahlen sind in weiter Ferne. Warum will sie also jetzt durch einen Wechsel an der Spitze Unruhe in die Koalition bringen? Dazu kommt, dass man charismatisches Spitzenpersonal in der SPÖ mit der Lupe suchen muss. Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner übernahm den Parteivorsitz zusammen mit SPÖ-Fraktionschef Philip Kucher nur unter der Bedingung, dass sie den Job interimistisch machen darf.

Und so muss nun Finanzminister Markus Marterbauer die Lücke füllen. Der Ökonom ist zwar einer der aktuell beliebtesten Politiker Österreichs überhaupt und hat sich in der Regierung als sachorientierter Pragmatiker einen Namen gemacht. Aber er ist, wie er wiederholt erzählt hat, schwer krank. Im Sommer wurde bei Marterbauer ein Lymphom diagnostiziert, derzeit durchläuft der 61-Jährige eine weitere Chemotherapie.

Die SPÖ hat nun folgendes Konstrukt gebastelt: Marterbauer soll nach Abschluss seiner Krebsbehandlung 2027 als Vizekanzler übernehmen, im Frühjahr soll beim Parteitag über den Bundesparteivorsitz abgestimmt werden. Das Vorgehen hat nicht nur etwas Unwürdiges, da sich der Verdacht aufdrängt, die Partei habe mangels Alternativen einen Krebspatienten dazu gedrängt, Verantwortung zu übernehmen.

Es ist auch eine äußerst waghalsige Wette auf einen Heilungsprozess, Gesundheit ist nicht planbar. Ebenfalls schwer abzusehen: Ob sich der machtbewusste Andreas Babler an seinen Übergangsjob klammert oder hinter den Kulissen weiterhin der 71-jährige Medienmanager Gerhard Zeiler herumspukt, der sich aus unerfindlichen Gründen als „der Richtige“ für den SPÖ-Parteivorsitz identifiziert.

Die FPÖ, die in Umfragen auf fast 40 Prozent kommt, spekuliert angesichts der Fragilität einer der Regierungsparteien schon auf Neuwahlen. Wie in Sachsen-Anhalt muss auch in Österreich die extreme Rechte nur dabei zusehen, wie die politische Mitte an sich selbst scheitert.

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