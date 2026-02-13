Für den sozialdemokratischen Parteichef Andreas Babler dürfte der Wiener Opernball einer der angenehmeren Termine gewesen sein. Babler besuchte die Staatsoper am Donnerstag zwar in seiner Rolle als Kulturminister und betonte in Interviews auf dem roten Teppich, dass es sich um „einen Arbeitstermin“ handle. Aber er wollte auch die Bühnenarbeiterinnen und Techniker besuchen, die für Babler „die wahren Heldinnen und Helden“ des Opernballs sind, und dabei in der Kantine „ein paar Würstel abstauben“.

Der Politiker, der selbst im Frack ein Mann des Volkes bleibt – das ist Bablers Lieblingsrolle. Sie kommt allerdings nur mäßig gut an. Die SPÖ unter Babler, die seit März 2025 Teil einer Dreierkoalition ist, steht so schlecht da wie schon lange nicht. Umfragen sehen sie bei etwa 18 Prozent. Zwar ist es in Koalitionen für den Juniorpartner immer schwierig, Schwerpunkte zu setzen. Die SPÖ muss sich die Aufmerksamkeit aber auch noch mit den liberalen Neos teilen, die ihre Themen (Außenpolitik und Bildung) äußerst forsch bespielen. Mit dem Resultat, dass man die SPÖ und ihren Vizekanzler Babler bislang kaum wahrgenommen hat. Erst vor einigen Wochen konnte die Partei mit ihrem Leib- und Magenthema Teuerung durchdringen und einige Maßnahmen präsentieren, wie etwa die Senkung der Mehrwertsteuer auf bestimmte Grundnahrungsmittel.

Bablers SPÖ hat das Problem vieler sozialdemokratischer Parteien in Europa. Es ist unklar, wofür die Partei, die einst vom Arbeiter bis zur Akademikerin ein breites Spektrum der Gesellschaft angesprochen hat, heute noch steht. Zu dem Niedergang gibt es verschiedene Theorien. Die einen werfen den Sozialdemokraten vor, sich seit den Neunzigerjahren zu sehr für neoliberale Politik geöffnet zu haben, die anderen glauben, dass die Linke ihre Wählerinnen und Wähler an die Rechtspopulisten verloren hat, die die Enttäuschung über das System besser bedienen können. So oder so: Bablers Versuch, die SPÖ wieder stärker nach links zu rücken, um Erfolg zu haben, darf als gescheitert betrachtet werden.

Das Problem der Sozialdemokraten in Österreich sind nicht Forderungen nach vermögensbezogenen Steuern oder Mietpreisdeckelungen, das Problem ist das Bild, das sie nach außen abgeben. Seit Jahren nimmt man die SPÖ als Partei wahr, die sich in Flügelkämpfen zerreibt. Rechtere Teile gegen linke Gewerkschaften, Landesparteien gegen die Bundes-SPÖ. Und keiner kommt am roten Wien vorbei, das dem Niedergang der Sozialdemokratie bis heute trotzen kann. Dazu versucht die SPÖ in regelmäßigen Abständen, ihre jeweilige Führungsperson auf offener Bühne zu demontieren. Der sicher nicht letzte Höhepunkt: Die Gerüchte, der Bahnmanager und frühere SPÖ-Kanzler Christian Kern werde sich als Gegenkandidat zu Andreas Babler für den Parteivorsitz bewerben. Kern hat zwar nun offiziell zurückgezogen, die offenbar nicht ganz unbegründeten Spekulationen hielten die SPÖ aber über Monate in Atem. Und bestätigten einmal mehr, wie fragil diese einst so stolze Volkspartei inzwischen ist.

