20. August 2019, 19:01 Uhr Österreich SPÖ auf Aufholjagd

Spitzenkandidatin Rendi-Wanger setzt auf einen themenorientierten Wahlkampf und fordert einen "nationalen Klimakonvent". Ob sie den Vorsprung der ÖVP damit aufholt, wird sich Ende September zeigen.

Von Peter Münch , Wien

Im Erdgeschoss der Parteizentrale in der Wiener Löwelstraße hat die SPÖ an diesem Dienstag ihre Wahlkampfzentrale eröffnet. Lebhaft geht es zu, es ist eng und so temperiert, dass jeder gleich spürt, was die nun beginnende heiße Wahlkampfphase wirklich bedeutet: Schweiß und Stress nämlich, und als Nervennahrung hat die sozialdemokratische Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner den rund 50 hier eingepferchten Mitstreitern zwei Körbe voll mit Schokolade mitgebracht. "Die gesunde Ernährung ist für die nächsten Wochen erst einmal ad acta gelegt", sagt die gelernte Ärztin und gibt die Losung aus für die kommenden 40 Tage bis zur österreichischen Nationalratswahl am 29. September: "Wir werden rennen, rennen, rennen."

Das wird nötig sein, denn bislang ist die SPÖ im Rennen um die Macht noch ziemlich weit abgeschlagen. Zwar wirkt auch die Österreichische Volkspartei (ÖVP) von Sebastian Kurz nicht mehr ganz so glorios wie noch vor wenigen Wochen. Sie hat sich unter anderem beim dubiosen Schreddern von Festplatten aus dem Kanzleramt ein paar Schrammen zugezogen. Aber in den Umfragen führt sie immer noch deutlich mit rund 35 Prozent, während sich SPÖ und die FPÖ an der 20-Prozent-Marke um den zweiten Platz streiten. Optimismus ist selbst in den eigenen Reihen rar: 59 Prozent der SPÖ-Wähler glauben, dass die Wahl bereits zugunsten der ÖVP gelaufen ist, und überdies hat auch noch der frühere SPÖ-Chef Christian Kern seine Prise Defätismus dazugegeben. "Hoch gewinnt die SPÖ das nimmer", hat er gesagt - und damit auf einen berühmten Spruch der Fußball-Legende Toni Pfeffer angespielt, der in diesem Sinn einst einen 0:5-Halbzeit-Rückstand Österreichs gegen Spanien kommentiert hatte. Am Ende stand es dann 0:9.

"Menschlichkeit siegt" heißt der Slogan, den die SPÖ auf ihre Wahlplakate schreibt

Rendi-Wagner aber will und darf sich davon nicht entmutigen lassen. "Die kommenden sechs Wochen sind in der Politik eine halbe Ewigkeit", sagt sie und berichtet von einer "wachsenden Zustimmung", die sie bei ihren Reisen durchs Land spürt. Bei der Aufholjagd gegen Kurz und Co. will die SPÖ nun vor allem auf ein Thema setzen: die Klimapolitik. Nachdem im Wahlkampf 2017 alles von der Migrationsfrage dominiert wurde, könnte dies nun das Top-Thema 2019 werden, und die Sozialdemokraten wollen diesmal nicht hinterherlaufen, sondern selbst die Agenda bestimmen.

Die Spitzenkandidatin schlägt dazu einen "nationalen Klimakonvent" vor, der auf SPÖ-Initiative baldmöglichst in Österreich einberufen werden soll. Teilnehmen sollen daran alle Parlamentsparteien, dazu Experten, NGOs und Vertreter der Jugend aus der Fridays-for-Future-Bewegung. "Das ist keine Frage der Parteipolitik", meint Rendi-Wagner staatsfraulich, "das ist eine Frage unserer Zukunft."

Zum Klimaschutz legt die SPÖ gleich noch ein paar eigene Vorschläge vor wie ein günstiges "Klimaticket" für alle öffentlichen Verkehrsmittel in Österreich, die beschleunigte Elektrifizierung der Eisenbahn sowie eine Lkw-Maut auch außerhalb der Autobahnen, um den Schwerlastverkehr "sanft", wie Rendi-Wagner meint, auf die Schiene umzulenken. Weil die SPÖ sich jedoch nicht nur als Klimaretter, sondern auch weiterhin als Anwalt der sogenannten kleinen Leute präsentieren will, muss die Umweltpolitik laut Rendi-Wagner auch "sozial verträglich" sein. Das heißt: keine nationale CO₂-Steuer, die über den Benzinpreis zum Beispiel die Pendler treffen würde. Überdies, so lässt die SPÖ-Chefin wissen, werde sie sich nicht nur für eine "saubere Umwelt", sondern auch für einen "sauberen Wahlkampf" einsetzen. "Keine Schmutzkübel", heißt das auf Österreichisch.

Ein themenorientierter Wahlkampf passt zur Spitzenkandidatin tatsächlich besser als jene aggressiv geführten Politikschlachten, in die Österreichs Wahlkämpfe gemeinhin ausarten. Ob sich Rendi-Wagner damit genügend Gehör verschaffen kann in den nächsten Wochen, ist allerdings fraglich. Die SPÖ lebt vom Prinzip Hoffnung, und eingeschlossen ist darin auch die Hoffnung, dass sich die politischen Gegenspieler nach dem Ibiza-Video noch in weitere Skandale verstricken. "Menschlichkeit siegt", heißt der Slogan, den die SPÖ in weißen Lettern auf rotem Grund auf ihre Wahlplakate schreibt. Zur Sicherheit ist etwas kleiner allerdings noch ein Nachsatz aufgedruckt: "Wenn du sie wählst."