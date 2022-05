Von Florian Flade und Jörg Schmitt, München

Aigisthos ist in der griechischen Tragödie der Inbegriff des grausamen und feigen Verführers. Der uneheliche Sohn der Pelopeia wurde als Kind ausgesetzt, von Schafhirten gefunden und von einer Ziege gesäugt. Später macht er sich an Agamemnons Frau ran, nachdem der in den Krieg mit Troja gezogen war - und tötete ihn nach seiner Rückkehr hinterrücks. Griechische Tragödie eben.