Von Tobias Kurakin

Bis Freitagnachmittag lebte die Hoffnung, dass Marco Schwarz die Ehre der Skination retten könnte. Nach dem ersten Durchgang des Riesenslaloms führte der Kärntner mit mehr als einer halben Sekunde Vorsprung, die erste Goldmedaille für Österreich bei den Weltmeisterschaften in Courchevel schien in Griffweite zu sein. Doch nach Fehlern im zweiten Durchgang reichte es am Ende für Schwarz nur zum dritten Platz. Vor dem finalen WM-Wochenende liegt damit im Medaillenspiegel sogar Deutschland vor Österreich. Die bislang sieben Medaillen in Silber und Bronze der heimischen Skirennfahrer sind für die über viele Jahre so erfolgsverwöhnten Fans nur kleine Stimmungsaufheller.