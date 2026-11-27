Waren Sie schon mal Ski fahren in Spanien oder in Griechenland? Ich nicht, obwohl ich in meiner Kindheit und Jugend natürlich ständig die Ski angeschnallt habe. Österreicher halt. Aber warum sollte man als ebensolcher zum Parnass-Gebirge, drei Autostunden von Athen entfernt, aufbrechen, wenn man in derselben Zeit – und ohne Flugreise – von Wien in den Pinzgau kommen kann? Oder warum sollte man ins Skigebiet Valdezcaray in Spanien statt nach Vorarlberg fahren?

Vielleicht ja, weil Not erfinderisch macht. Die Geldnot. Passend zum ersten großen Schneefall des Herbstes gibt es neue Zahlen für alle Winterurlauber. Sie unterstreichen zum wiederholten Male, wie teuer das Skifahren in Österreich geworden ist: Für den Ski-Preisindex 2026/2027 wurden Skigebiete in ganz Europa verglichen – und zwar jeweils die dortigen Kosten für einen Tagesskipass und eine Unterkunft.

Das Ergebnis: Österreich landet gleich fünf Mal in den Top Ten. In der aktuellen Ski-Weltcupsaison würden das viele Funktionäre des österreichischen Skiverbands wohl als Traumergebnis sehen. In einer Rangliste mit den höchsten Preisen fürs Skifahren bewerten das die Verantwortlichen womöglich ambivalenter.

Denn konkret bedeutet das: In Obergurgl-Hochgurgl kosten Tagespass plus Übernachtung im Schnitt 262,50 Euro pro Person. Am Arlberg sind es 256 Euro, in Obertauern 246 Euro. Europaweiter Spitzenreiter ist das schweizerische Zermatt mit 303,86 Euro pro Person und Tag. Das günstigste Skigebiet in Österreich ist Hinterstoder mit 110,50 Euro pro Tag. Die Skigebiete in Deutschland sind durchschnittlich rund ein Viertel günstiger als die in Österreich.

Können sich also überhaupt noch genügend Menschen Winterurlaub im Tourismusland Österreich leisten? Oder müssen bald mehr und mehr Einheimische ihre Ski am Freitagabend ins Flugzeug nach Griechenland packen, anstatt sie aufs Auto zu montieren und sich ins Stubaital zu begeben? Bei 60 Euro pro Tag am Parnass spart man ja für eine Woche im Vergleich zu den Tiroler Bergen selbst dann noch, wenn man ein Flugticket drauflegen muss.

Die Österreich-Werbung glaubt definitiv nicht an solch ein Szenario. Sie erwartet für diesen Winter einen Rekord: 21,7 Millionen Ankünfte in den Skigebieten. So viele wie noch nie.

Elisabeth Zehetner (ÖVP), Staatssekretärin für Tourismus im Wirtschaftsministerium, sagte im Sommer im ORF, dass es weiter für jedes „Börserl“ – also sinngemäß: gut gefüllt oder löchrig – einen passenden Österreich-Urlaub gebe, obwohl die Preise natürlich gestiegen seien. Für Hotel- und Gastgewerbe 66 Prozent in zehn Jahren wohlgemerkt.

Dass es im österreichischen Tourismus, der seine Profite künftig mindestens halten will, trotzdem eine gewisse Tendenz in eine Richtung gibt, deutete Zehetner im selben Interview mit dem Satz an: „Wir brauchen mehr hochwertige Gäste.“ Dass sie damit reichere Gäste meint, ist sicher keine Überinterpretation.

Zu mutmaßen, dass sie die anderen Besucher gerne zum Carven nach Griechenland schicken würde, ist dagegen natürlich unzulässig. Vielleicht reift beim Blick auf die Zahlen des aktuellen Ski-Preisindex wenigstens die Idee für eine neue rot-weiß-rote Tourismus-Nebenstrategie für Gäste mit mittelwertigem Börserl: mehr Parnass-Preisniveau im Pinzgau wagen.

Diese Kolumne erscheint auch im Österreich-Newsletter, der die Berichterstattung der SZ zu Österreich jeden Freitag bündelt. Gleich kostenlos anmelden.