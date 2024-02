Sebastian Kurz am letzten Verhandlungstag am Landesstrafgericht Wien.

Von Cathrin Kahlweit, Wien

Der Angeklagte, Sebastian Kurz, ehemaliger Bundeskanzler der Republik Österreich, hat im Großen Schwurgerichtssaal des Landesstrafgerichts in Wien am Freitagabend das letzte Wort. Es ist kurz nach 18 Uhr und das Ende eines sehr langen Tages. In einem viele Monate währenden Prozess wegen Falschaussage vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss redet Kurz am zwölften Verhandlungstag mit zitternder Stimme davon, dass es nie sein "Vorsatz gewesen sei, hier zu landen". Ein Ex-Kanzler vor Gericht - das ist auch in Österreich mit seinen vielen Korruptionsskandalen eine Ausnahmesituation.