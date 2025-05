Die Macht, sagte die Fotografin Herlinde Koelbl einmal, stellt jeden vor eine Herausforderung. Koelbl wurde bekannt mit ihrem Projekt „Spuren der Macht“, in dem sie Politiker wie Gerhard Schröder, Joschka Fischer oder Angela Merkel über Jahre begleitete und deren Gesichter fotografierte. Es sind interessante Studien darüber, wie sich Menschen in Ämtern verändern, wie Zaghaftigkeit und Frische im Ausdruck abgelöst werden von Selbstbewusstsein, aber auch einer gewissen Abgeklärtheit.

Die größte Herausforderung dürfte aber für jeden Politiker das Ende der Macht sein. Der Punkt, an dem sich Leute, deren einziger Lebensinhalt oft die Politik war, neu erfinden müssen. Es gibt viele Beispiele dafür, wie Politikerinnen und Politiker mit dieser Transition umgehen. Die einen ziehen sich ins Privatleben zurück, die anderen drängen in die Talkshows. Manche versuchen, ihre in der Politik aufgebauten Netzwerke für eine Karriere in der Wirtschaft zu nutzen, manche streiten vor Gericht dafür, Büroräume im Bundestag behalten zu dürfen.

Daran musste ich denken, als ich Sebastian Kurz in dieser Woche beobachtete. Kurz musste sich vor dem Wiener Oberlandesgericht verantworten, weil er 2020 in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss falsch ausgesagt haben soll. Nachdem Kurz durch die Sicherheitskontrolle im Justizpalast war, trat er auf die wartenden Journalisten zu und sprach zu ihnen, als habe er ein Vorhaben seiner Regierung zu verkünden. Sein Tonfall, seine Gesten waren vollkommen unverändert. Kurz wirkte, als sei er noch immer der Kanzler.

Am Tag nach dem Freispruch (die Richter urteilten, Kurz habe nicht die Unwahrheit gesagt) gab er dann eine Pressekonferenz. Kurz beklagte sich darüber, dass er vorgeführt worden sei, dass er zwölf Tage im großen Schwurgerichtsaal habe sitzen müssen, „wo sich sonst Mörder und Schwerverbrecher verantworten“. Die Art, wie die Justiz gegen ihn vorgegangen sei, sei ein Zeichen dafür, wie die politische Kultur im Land verarme und die Bevölkerung das Vertrauen in den Rechtsstaat verliere.

Das ist schon eine bemerkenswerte Einlassung für jemanden, der als Politiker den Rechtsstaat vertreten hatte. Zwar kann man wie Kurz der Meinung sein, dass Verfahren oft viel zu lange dauern. Gegen Kurz wurde seit 2021 wegen falscher Beweisaussage ermittelt, das abschließende Urteil wurde 2025 gesprochen. Man kann auch der Meinung sein, dass dieses Verfahren einen Nebenaspekt betraf und die Justiz ihre Ressourcen besser in die Aufklärung der wesentlich gravierenderen Vorwürfe investiert hätte. Die sogenannte Inseratenaffäre nämlich. Da soll, so der Verdacht, mit Steuergeld positive Berichterstattung in Medien erkauft worden sein. Gegen Kurz und andere aus seinem Umfeld wird deswegen ermittelt, er bestreitet die Vorwürfe.

Doch Kurz insinuierte, dass er von der Justiz verfolgt würde. Wer ihm zuhörte, hatte den Eindruck, dass für ihn nicht gelten soll, was für alle anderen Politiker gilt: dass man in einem Rechtsstaat nämlich für mögliche politische und persönliche Fehler zur Verantwortung gezogen (und am Ende freigesprochen) werden kann.

Sebastian Kurz ist ein gutes Beispiel dafür, was für eine Herausforderung der Verlust der Macht sein kann.

