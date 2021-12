Von Cathrin Kahlweit, Wien

Konstantin soll das Baby heißen, das die Freundin von ÖVP-Politiker Sebastian Kurz, Susanne Thier, am vergangenen Samstag zur Welt gebracht hat. Und Konstantin soll auch der Grund dafür sein, dass Kurz, Ex-Kanzler, Ex-Außenminister, Ex-Integrationsstaatssekretär und wohl bald auch Ex-Parteichef und Ex-Klubchef, sich komplett aus der Politik zurückziehen will. Die Geburt seines Sohnes habe alles verändert, sagte er auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz in der Parteiakademie der ÖVP am Donnerstag in Wien; so ein Kind sei ein einzigartiges Wunder und toppe sogar noch seine zwei Wahlsiege, auf die er sehr stolz sei.