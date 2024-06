In Wien, Niederösterreich und im Burgenland beginnen an diesem Wochenende – endlich, werden die Schüler sagen – die Sommerferien. Wie viele schulfreie Tage gibt es pro Jahr in Österreich? Es sind 69. Deutschland hat 63 schulfreie Tage (wer auch samstags Unterricht hat, kommt auf 75). Beide Länder liegen damit unter dem europäischen Durchschnitt von 78 Tagen. Bulgarien liegt in Europa vorn, dort haben die Schülerinnen und Schüler 102 Ferientage.