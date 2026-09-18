Da waren sie wieder auf den Straßen: die bunten Schultüten so groß wie ihre stolzen Besitzerinnen und Besitzer, die müden Teenager und deren gestresste Eltern, die Schulbusse. In Bayern, Baden-Württemberg sowie in den westlichen Bundesländern Österreichs hat diese Woche das neue Schuljahr begonnen. So weit, so gleich – diesseits und jenseits der Grenze.

In Deutschland waren die Kinder zuvor allerdings nur sechs Wochen zu Hause gewesen, während die Sommerferien in Österreich wie immer neun Wochen dauerten. Und wie schon öfter in Österreich wird nun genau darüber nachgedacht, ob das nicht zu viel der schulfreien Zeit ist. Ja, es wird sogar„hitzig diskutiert“, wie in verschiedenen Medien zu lesen war.

Bereits im Juni hatte die Wiener Elternvertretung eine Verkürzung der Sommerferien auf sechs Wochen gefordert: Eltern könnten nicht immer neun Wochen lang eine gute Betreuung sicherstellen, Kinder würden Wissen verlieren und die Feriendauer sei ohnehin nicht wissenschaftlich fundiert, sondern historisch gewachsen. Kinder hätten früher vielleicht bei der Ernte helfen müssen, sagten die Hauptstadteltern und fügten dann noch den Satz hinzu, der aus Wiener Sicht vermutlich schon immer stimmte, aber eher nicht universell gültig ist: „Zum Heuen muss heute wohl niemand mehr.“

Unterstützung bekamen die Befürworter von kürzeren Sommerferien von der Wirtschaftskammerpräsidentin Martha Schultz (ÖVP), die ebenfalls auf das Betreuungsproblem hinwies, genau wie der ÖVP-Bildungssprecher Nico Marchetti in der „ZIB 2“. Widerspruch gab es in derselben Sendung vom SPÖ-Bildungssprecher Heinrich Himmer. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) betonte in einer Mitteilung, dass er gegen kürzere Sommerferien ist. Kinder benötigten ihm zufolge ausreichend Zeit, „um Kraft und Energie für das neue Schuljahr zu tanken“. Erziehungsberechtigte müssten anders entlastet werden, etwa über Sommercamps. Oder Sommerschulen, die 2020 in Pandemiezeiten eingeführt wurden, um leistungsschwache Kinder zu fördern, und die jetzt zur Deutschförderung verpflichtend sein können.

In der „hitzigen Debatte“ kann man also, wenn man sie mit kühlem Blick betrachtet, erst einmal erstaunlich viel Einigkeit feststellen. Darüber, dass Eltern in der Ferienzeit oft zu viel leisten müssen. Und darüber, dass viele Kinder in der Zeit von Förderung profitieren würden. Der „Summer Learning Loss“, also Wissensverlust in den Sommerferien ohne eine gewisse Wiederholung des Stoffs des vorangegangenen Schuljahrs oder ohne Vorbereitung auf das neue Jahr, ist in der Bildungsforschung tatsächlich ein gut beschriebenes Phänomen.

Hilft das nicht zur Priorisierung in der Debatte? So betrachtet, sollten folglich alle politischen Anstrengungen erst einmal dahin fließen, Angebote für erfolgreiches Lernen und flächendeckende, erschwingliche Freizeitangebote im Sommer auszubauen. Ob diese dann in einem Rahmen von sechs oder neun Wochen stattfindet, ist womöglich zweitrangig.

Wie dringend das wäre, zeigt die neue Pisa-Studie, die vergangene Woche vorgestellt wurde. Österreich konnte sich dabei zwar über einen kleinen Cordoba-Moment freuen, weil es in allen Kernbereichen vor dem großen Nachbarn Deutschland landete. Gerade die Lese-Kompetenzen gingen allerdings auch in Österreich signifikant zurück. Und genau wie in Deutschland entscheidet in Österreich die soziale Herkunft eines Kindes maßgeblich über dessen Bildungserfolg.

Eine wichtige Antwort für dieses Problem: Der Staat muss mehr der Aufgaben übernehmen, die einige Eltern einfach nicht leisten können, zum Beispiel, weil sie im Schichtdienst arbeiten, selbst keine hohen Bildungsabschlüsse haben oder zugewandert sind. Ihre Kinder könnten im regulären Schuljahr an gut ausgestatteten Ganztagsschulen mögliche Rückstände aufholen, oder in der Ferien durch kluge Förderprogramme.

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