Von Cathrin Kahlweit

Wien - Am Montagabend hat es in der Wiener Innenstadt nach Angaben von Innenminister Karl Nehammer einen "augenscheinlichen Terroranschlag" gegeben, der womöglich der jüdischen Synagoge in der Seitenstettengasse gegolten haben könnte. Dabei ist ein Polizist, der die Synagoge bewachte, angeschossen worden. Er schwebte nach Auskunft der Landespolizeidirektion Wien in Lebensgefahr; Medienberichten zufolge ist er bereits verstorben. Oskar Deutsch, der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, schrieb auf Twitter noch während des laufenden Polizeieinsatzes, dass unklar sei, ob der Stadttempel eines der Ziele gewesen sei. Die Synagoge sei zum Zeitpunkt der Schüsse geschlossen gewesen. Innenminister Karl Nehammer sagte

Ersten Informationen zufolge soll es sich um drei Attentäter gehandelt haben; Boulevardzeitungen berichteten, einer der drei habe sich mit einem Sprengstoffgürtel in die Luft gesprengt, einer soll mittlerweile festgenommen worden sein. Nach Angaben der Tageszeitung Kurier kursierten Berichte über insgesamt sieben Tote, darunter der Polizist, und darüber hinaus vier Schwerverletzte. Diese Angaben wurden jedoch von der Polizei zunächst nicht bestätigt. Die Sicherheitsbeamten der Israelitischen Kultusgemeinde rieten den Gemeindemitgliedern, in ihren Wohnungen zu bleiben. Auch Passanten wurden am Abend von der Polizei angewiesen, in Lokale und Restaurants einzukehren, weil sich rund um den Hohen Markt im 1. Bezirk womöglich ein Flüchtiger verstecke. Das österreichische Innenministerium wollte sich noch nicht festlegen, ob es sich um einen Terroranschlag oder um einen Amoklauf handelte.

In der Nähe des Schwedenplatzes im 1. Bezirk soll es darüber hinaus einen weiteren Schusswechsel gegeben haben; von bis zu 50 Schüssen war die Rede. Die Polizei sperrte die Gegend um die Synagoge großräumig ab; abgesperrt wurde ebenfalls die U-Bahn-Station Schottenring, auch dort lag offenbar ein Verletzter am Boden. Die Polizei bat Journalisten und Augenzeugen des Anschlags, in den sozialen Medien nicht weiter über das Attentat zu berichten und nur den offiziellen Informationen zu vertrauen. Über dem 1. Bezirk kreisten Helikopter, die Wiener Bevölkerung wurde aufgefordert, die Innenstadt zu meiden.

In Frankreich war vor wenigen Tagen ein Lehrer von einem Islamisten enthauptet worden, der im Unterricht über Mohammed-Karikaturen hatte diskutieren lassen, kurze Zeit darauf waren drei Menschen in einer Kirche in Nizza getötet worden, auch dies wurde von der Polizei als islamistischer Anschlag gewertet. Parallel dazu hatten sich in Österreich mindestens zwei Vorfälle ereignet, bei denen Jugendliche in Kirchen eindrangen und randalierten. Ob der aktuelle Anschlag auf die Wiener Synagoge mit diesen Ereignissen zusammenhing, war aber zunächst noch unklar.

Sollte sich bewahrheiten, dass es sich bei dem Anschlag in Wien um einen Terrorangriff auf die Synagoge handelt, wäre dies der dritte in etwas mehr als 40 Jahren. Im April 1979 war im Hof des Wiener Stadttempels ein Kilogramm Plastiksprengstoff explodiert. Eine palästinensische Terrorgruppe übernahm damals die Verantwortung. Im August 1981 verübte ein anderes palästinensisches Terrorkommando einen Anschlag auf den Seitenstettentempel, bei dem es zwei Tote und 21 teils Schwerverletzte gab. Die Täter drangen damals während des Gottesdienstes am Sabbat in die Synagoge ein und feuerten in die Menge.