In Österreich sehen die Ermittler keinen Zusammenhang zwischen der Vernichtung von Festplatten aus dem Kanzleramt und dem Ibiza-Video, das im Mai zum Sturz der ÖVP-FPÖ-Regierung führte. Das berichtete die Zeitung Die Presse unter Berufung auf einen Sprecher der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Die Staatsanwaltschaft Wien werde nun prüfen, ob abseits der Ibiza-Affäre strafrechtliche Delikte durch das Zerstören der Festplatten erfüllt worden seien, hieß es am Montag. Ein Mitarbeiter des Kanzleramts hatte wenige Tage nach Bekanntwerden des Videos, das Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in Misskredit gebracht hatte, fünf Drucker-Festplatten von einer Spezialfirma schreddern lassen. Wenige Tage später wurde die Regierung von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) durch ein Misstrauensvotum gestürzt. ÖVP und Kurz betonten immer wieder, es habe sich um einen normalen Vorgang im Vorfeld einer Amtsübergabe gehandelt.