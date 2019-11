In einer Sondersitzung zur Casino-Austria-Affäre im österreichischen Parlament haben sich die Parteien am Dienstag einen heftigen Schlagabtausch geliefert. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner forderte eine "schonungslose Aufklärung" darüber, ob im Gegenzug für die Ernennung des FPÖ-Politikers Peter Sidlo zum Finanzvorstand der Casinos AG dem daran beteiligten Glücksspielkonzern Novomatic Vorteile in Aussicht gestellt worden seien. Sie forderte die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Die früheren Koalitionspartner ÖVP und FPÖ gingen zum Gegenangriff über und griffen die SPÖ wegen deren Beziehungen zur Glücksspielbranche an. FPÖ-Fraktionsschef Herbert Kickl sprach von einem "konstruierten Skandal". Die Grünen rechneten vor allem mit der FPÖ ab, die Neos sehen die ÖVP beteiligt.