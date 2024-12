Der gute Obelix hat ja das Gemüt eines Kindes. In dem Band „Asterix und die Goten“ kann er nicht verstehen, warum die Westgoten im Osten Galliens leben, wo sie doch Westgoten heißen. Er begegnet ihnen schließlich, und wie immer bei Asterix tragen die Protagonisten lustige Namen: Cholerik, Lyrik, Satirik. Einer heißt Historik, womit wir mitten im Thema wären: Beim österreichischen Schilling, der längst Geschichte ist und dessen Name möglicherweise vom Gotischen hergeleitet wird.

Am 20. Dezember 1924, also vor genau 100 Jahren, löste der Schilling die Krone als Zahlungsmittel in Österreich ab. 1938 bis 1945 wurde er von den Nazis aus dem Zahlungsverkehr gezogen (in der Ostmark galt die Reichsmark), danach zahlten die Wiederaufbaugeneration, die 68er, die Babyboomer und die Generation Y mit dem beliebten Schilling, ehe er 2002 vom Euro abgelöst wurde (auf der Zehn-Cent-Münze ist übrigens der – gotische – Stephansdom zu sehen). Manche hingen am Schilling, der sie so lange begleitet hatte, und verteufelten den Euro, denn sie waren verunsichert. Niemand wisse, ob der Euro ein Genie oder ein Dummkopf werde, sagte der Börsenexperte André Kostolany vor der Einführung.

Zurück zum Schilling. Ich, geborener Piefke, fuhr als Kind mit meinen Eltern oft nach Österreich, beim Schilling war der Umrechnungskurs 1:7, und das war für mich das Wunschergebnis eines Fußballspiels zwischen Österreich und Deutschland. Córdoba lehrte mich eines Besseren, aber dieses Resultat habe ich mittlerweile, nun ja, vergessen. Es gibt übrigens Deutsche, die bei dem Wort „Córdoba“ ähnlich ausrasten wie die gallischen Averner beim Wort „Alesia“, jenem Ort, an dem ihr Häuptling Vercingetorix eine empfindliche Niederlage erlitt. „Alesia? Ich kenne kein Alesia! Ich weiß nicht, wo Alesia liegt! Niemand weiß, wo Alesia liegt!“ Das sagt Majestix im Album „Asterix und der Avernerschild“.

Aber woher kommt nun der Name Schilling? Man weiß es nicht wirklich, die Gelehrten liefern verschiedene Erklärungen, und eine hat mit den Goten (siehe oben) zu tun. Die Westgoten, die im Osten Galliens lebten, und die Ostgoten, die westlich des Oströmischen Reiches siedelten, kannten „skilligs“ – so bezeichneten sie die römische Goldmünze Solidus. Das Wort „skilligs“ ging – möglicherweise, vielleicht, eventuell – auf die indogermanische Wurzel (s)kel zurück, was „schneiden“ bedeutete. Der Schilling war also „das von einem Gold- oder Silbermetallstab abgeschnittene Stück“.

In Österreich haben die meisten Menschen den Euro mittlerweile akzeptiert. Drei Viertel gehen in Umfragen davon aus, dass diese Währung bleiben wird. Der Euro ist wohl eher Genie als Dummkopf.

Diese Kolumne erscheint auch im Österreich-Newsletter, der die Berichterstattung der SZ zu Österreich bündelt. Gleich kostenlos anmelden.