Das Hochwasser im September hat die Bahnstrecken schwer beschädigt, von 10. Oktober an sollen nun aber wieder rund 90 Prozent des Fernverkehrs in Österreich möglich sein. In keinem Land der EU werden pro Person so viele Kilometer mit Bahn, Straßenbahn und U-Bahn zurückgelegt, wie eine Analyse des Verkehrsclubs Österreich auf Basis von Zahlen der EU-Kommission für 2022 zeigt. Österreich liegt demnach beim Schienenverkehr mit 2160 Kilometern pro Person an der Spitze, Deutschland rangiert mit 1280 Kilometern auf Platz fünf.