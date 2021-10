Von Martin Langeder

Kanzler Sebastian Kurz tritt zurück - und holt einen langjährigen Vertrauten als seinen Nachfolger ins Wiener Bundeskanzleramt. Nach Wunsch des 35-jährigen Noch-Kanzlers soll der derzeitige Außenminister Alexander Schallenberg der 16. Bundeskanzler in der Zweiten Republik Österreichs werden.

Alexander Schallenberg entstammt einem alten Adelsgeschlecht und kam im schweizerischen Bern zur Welt. Die Diplomatie wurde dem 52-Jährigen in die Wiege gelegt: Als Kind eines Botschafters wuchs er in Indien, Spanien und Paris auf, wo sein Vater Wolfgang Schallenberg Station machte.

Nach seinem Jura-Studium begann Alexander Schallenbergs berufliche Karriere 1997 im Außenministerium in Wien. Von 2000 bis 2005 leitete er die Rechtsabteilung der Ständigen Vertretung Österreichs in Brüssel und knüpfte dabei enge Bande zu Journalisten. Bis heute pflegt er einen guten Draht zu den Medien. Er gilt als umgänglich und leutselig.

2006 kehrte Schallenberg nach Wien zurück und diente jahrelang ÖVP-Außenministern als Pressesprecher. 2013 ernannte ihn Sebastian Kurz in seiner damaligen Funktion als Außenminister zum Leiter der Stabsstelle für strategische außenpolitische Planung.

Nachdem das erste Kabinett Kurz 2019 wegen der Ibiza-Affäre zerbrach, wurde Schallenberg in die erste Reihe geholt - als Außenminister in der Übergangsregierung von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein.

Nach dem neuerlichen Wahlsieg von Kurz im Herbst 2019 blieb der vierfache Familienvater als einziger Minister der Übergangsregierung der aktuell amtierenden türkis-grünen Regierung erhalten. Als ÖVP-Mitglied steht er hinter der politischen Linie der unter Kurz nach rechts gerückten Volkspartei - und verteidigt sie mit markigen Worten.

Sebastian Kurz, mächtiger Einflüsterer

In der Debatte um die Verteilung von Geflüchteten in Europa sagte er nach der Brandkatastrophe im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos: "Das Geschrei nach Verteilung kann nicht die Lösung sein." In einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin profil bezeichnete er sich in der Migrationsfrage als "Überzeugungstäter". Das Parkett der Innenpolitik ist neu für den Außenpolitiker. In Kurz, der als ÖVP-Fraktionsobmann in den Nationalrat wechselt, wird Schallenberg wohl einen in der Machttaktik mit allen Wassern gewaschenen Einflüsterer haben.

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hat in einer ersten Stellungnahme am Samstagabend die bisher sehr konstruktive Zusammenarbeit mit Schallenberg hervorgehoben.

Mit der aktuellen Korruptions-Affäre hat Schallenberg nach aktuellem Wissenstand nichts zu tun. Die handelnden Personen kennt der Kanzler in spe aber sehr wohl: Gemeinsam mit Thomas Schmid, dessen 300 000 sichergestellte Chatnachrichten die aktuellen Ermittlungen auslösten, war er Pressesprecher des ehemaligen ÖVP-Außenministers Michael Spindelegger, der auch als Ziehvater von Sebastian Kurz gilt.

Vizekanzler Kogler und Schallenberg sind am Sonntagnachmittag zu einem Gespräch verabredet, die offizielle Ernennung zum Regierungschef durch Bundespräsident Alexander van der Bellen könnte Anfang der Woche erfolgen. Erst dann will sich Schallenberg, ganz Diplomat, erstmals öffentlich zu seiner neuen Aufgabe äußern.

