Knapp drei Monate nach dem Amoklauf von Graz hat Österreichs Regierung ein neues Waffengesetz auf den Weg gebracht. Laut Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sieht die „umfangreichste Novelle des Waffengesetzes seit 30 Jahren“ eine Erhöhung des Mindestalters von Waffenbesitzern vor. „Für uns alle, für die Gesellschaft, aber auch für die Politik war klar, man kann hier nicht zur Tagesordnung übergehen“, so Karner am Donnerstag in Wien. Der Dreierkoalition von Kanzler Christian Stocker (ÖVP) gehe es um Schutz von Leben und „Prävention statt Reaktion“, so Staatssekretär Jörg Leichtfried. Der Besitz von Pistolen und Revolvern soll erst ab 25 statt wie bisher 21 Jahren erlaubt sein. Besitzer von Langwaffen müssen künftig mindestens 21 sein (bisher 18) und auch eine Waffenbesitzkarte führen. Künftig wird beim Erstantrag einer Waffenbesitzkarte und nach fünf Jahren ein psychologisches Gutachten Pflicht. Statt bisher drei Tage soll beim Erstkauf einer Waffe die „Abkühlphase“ vier Wochen dauern.