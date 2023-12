"Es gibt bis zu 400 Bauverfahren in der Salzburger Altstadt"

1996 hat die Unesco die Altstadt von Salzburg in die Liste des Welterbes aufgenommen.

Eva Hody, Verantwortliche des Bundesdenkmalamts in Salzburg, spricht über Kritik an der Vorgehensweise bei geplanten Umbauten im Festspielbezirk und den Welterbestatus der Stadt.

SZ: Frau Hody, Sie sind als Salzburger Verantwortliche des Bundesdenkmalamts (BDA) immer wieder heftiger Kritik ausgesetzt - es gab auch einen offenen Brief von ehemaligen Denkmalschützern, die Sie in Bezug auf die geplanten Umbauten des Festspielbezirks als "Teil der Projektlobby" bezeichneten. Warum all die Kritik?