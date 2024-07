Sommerzeit ist Hochzeit für Opernliebhaber: In Österreich pilgern sie nach Salzburg, in Deutschland zieht es viele nach Bayreuth. Der Blick auf die Kartenpreise verrät, dass die Preisgestaltung ähnlich ist. Auf dem Grünen Hügel kosten die teuersten Karten, je nach Inszenierung, zwischen 352 und 459 Euro, die günstigsten Plätze elf bis 15 Euro. In Salzburg sind die teuersten Opernkarten, abhängig vom Werk für 295 bis 465 Euro zu haben, die günstigsten Plätze für 20 bis 30 Euro.