Österreichs Ex-Kanzler und Wahlsieger Sebastian Kurz will auch in einer neuen Regierung einen Schwerpunkt auf die Bekämpfung illegaler Zuwanderung legen. "Jetzt erleben wir wieder eine sehr fragile Migration, insbesondere in der Türkei", sagte der Parteichef der konservativen Volkspartei (ÖVP) am Montag. Die illegale Migration in Österreich und in Europa zu stoppen, sei eines der konkreten Ziele, mit denen er in die kommenden Sondierungsgespräche gehen wolle. Acht Tage nach der Nationalratswahl in Österreich, aus der die ÖVP als stärkste Partei hervorgegangen ist, hat Kurz von Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Auftrag zu Regierungsbildung erhalten.