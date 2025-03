Österreich:Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und Neos vereidigt

Bundespräsident Alexander Van der Bellen nahm den Kabinettsmitgliedern der konservativen, sozialdemokratischen und liberalen Parteien bei einer Zeremonie in Wien den Amtseid ab. „Was lange währt, wird endlich gut“, sagte Van der Bellen. Er sei froh, dass die Parteien über ihren Schatten gesprungen seien und einen Kompromiss gefunden hätten.

Die Vereidigung ist der Schlussakt einer langen Suche nach einer Regierung: Die rechte FPÖ hatte die Parlamentswahl im Herbst 2024 zwar gewonnen, jedoch wollte niemand mit ihr koalieren. Aber nachdem die Verhandlungen von ÖVP, SPÖ und Neos zunächst geplatzt waren, führten FPÖ und ÖVP dann doch Gespräche über eine Zusammenarbeit. Jedoch scheiterten sie an Differenzen in der EU- und Sicherheitspolitik. Die Rechten sind äußerst EU-skeptisch und gelten als Russland-freundlich.

Im zweiten Anlauf gaben sich ÖVP, SPÖ und Neos auch unter dem Druck von Bundespräsident Van der Bellen kompromissbereiter. Ein wichtiges Motiv war auch, eine Kanzlerschaft von FPÖ-Chef Herbert Kickl zu verhindern. Der muss nun weiterhin auf der Oppositionsbank Platz nehmen.

Das neue Bündnis hat einen mehr als 200 Seiten langen Regierungspakt vorgelegt. Zu den vereinbarten Zielen gehören Verschärfungen in der Migrationspolitik, Sparmaßnahmen zur Bekämpfung des großen Budgetlochs und eine Deckelung der Mietpreiserhöhungen in Teilen des Wohnungsmarkts.Grundsätzlich bekennen sich ÖVP, SPÖ und die Neos zur Kontinuität in der Außen- und EU-Politik. Im Pakt ist ein proeuropäischer Kurs festgeschrieben.