Von Alexandra Föderl-Schmid

Was ist eigentlich los in Österreich? Gibt es in Wien so etwas wie ein Krisenmanagement? Der Unterschied, wie man auf höchster politischer Ebene mit dem drohenden Aus von russischem Gas umgeht, wurde in dieser Woche sehr deutlich vor Augen geführt, als der deutsche Vizekanzler Robert Habeck in Wien weilte. Der deutsche Grüne versteht es, die Probleme direkt anzusprechen. So schwört er die Menschen in Deutschland darauf ein, dass es allen "sehr wehtun" werde, sollte der Gasfluss aus Russland dauerhaft gestoppt werden.