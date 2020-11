Österreichische Behörden haben am Montag Razzien gegen mutmaßliche radikale Islamisten durchgeführt. Die Durchsuchungen richteten sich gegen Personen und Vereine, die die Muslimbruderschaft und die Palästinenserorganisation Hamas unterstützen sollen und stünden nicht im Zusammenhang mit dem islamistischen Terroranschlag vor einer Woche in Wien, wie die Staatsanwaltschaft Graz mitteilte. Die Ermittlungen gegen mehr als 70 Beschuldigte und mehrere Vereine liefen seit über einem Jahr. Polizisten durchsuchten am Morgen mehr als 60 Wohnungen, Wohnhäuser und Geschäfts- und Vereinsräume in Wien und den Bundesländern Steiermark, Kärnten und Niederösterreich. 30 Menschen sollten sofort vernommen werden.