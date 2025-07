Das erste Mal im Wiener Burgtheater war ich mit 14, in einer Vorstellung von Shakespeares „Richard III“. Gert Voss spielte einen Herrscher mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, der in seiner Gedankenwelt gefangen war wie in dem labyrinthartigen Bühnenbild, in dem er auf und ab tigerte. Was ich damals nicht wusste: Nach der Vorstellung würde ich dermaßen hooked vom Theater sein, dass ich mich unter anderem für den brotlosen Studiengang der Theaterwissenschaft entschied.

Was mir damals ebenfalls nicht klar war: Welchen Einfluss der Regisseur des Abends und Burgtheaterdirektor, Claus Peymann, auf den politischen Diskurs in Österreich hatte. Peymann übernahm das Burgtheater 1986, im Wendejahr der Republik. Damals setzte sich Jörg Haider an die Spitze der FPÖ und legte das Fundament für die populistische, extrem rechte Ausrichtung der Partei, die fortan das Land prägen würde. Und Kurt Waldheim wurde zum Bundespräsidenten gewählt, jener Mann, der als Wehrmachtsoffizier in Griechenland nichts von den Verbrechen der Nationalsozialisten mitbekommen haben wollte. Waldheims Umgang mit seiner Vergangenheit stand prototypisch für das ganze Land und brachte eine längst fällige Diskussion über Österreichs Rolle im Nationalsozialismus in Gang.

Und da war das Burgtheater, Symbol nationaler Identität. Ort der hohen Kunst, mit dem sich ein ganzes Land identifizierte. Instinktiv erfasste Peymann sowohl die Bedeutung des Ortes als auch das Brodeln in der Gesellschaft. Und er nutzte beides für seine Kunst. Er brachte Themen auf die Bühne, die man in Österreich kaum diskutiert und schon gar nicht am Burgtheater verhandelt hatte: die einstige Begeisterung vieler Österreicher für Hitler etwa, wie sie im Stück „Heldenplatz“ von Thomas Bernhard festgehalten ist. Die Uraufführung 1988 dürfte eines der emotionalsten Theaterereignisse überhaupt gewesen sein. Begleitet von Politikerstatements, Protesten und Medienkampagnen gegen Peymann und Bernhard sowie enormer internationaler Aufmerksamkeit für das Burgtheater.

Dem Theatermann gelang das, weil er als 68er hochpolitisiert war und keine Scheu davor hatte, eine öffentliche Figur zu sein. Heute würde man zu dem, was Peymann damals in Interviews von sich gab (Waldheim habe ihn überraschenderweise in den Nacken geküsst, behauptete er etwa in der Zeit), sagen: Er trollte ein ganzes Land. Dass er als polternder Norddeutscher in Österreich eine fast idealtypische Hassfigur abgab, spornte ihn nur weiter an. Aber auch die Liebe, die nur Wien seinen Theaterleuten entgegenbringen kann, dürfte einzigartig gewesen sein.

Aus heutiger Sicht war Peymann ein Vertreter eines Regietheaters, in dessen Mittelpunkt ein fast absolutistisch agierender (männlicher) Künstler stand. Diese Art, Theater zu machen, hat historisch bedeutsame Aufführungen hervorgebracht, aber auch Hierarchien gefestigt, die anfällig sein können für Machtmissbrauch. Es ist gut, dass sich die Theaterkunst weiterentwickelt hat. Für sich genommen und aus der Zeit heraus betrachtet, war Peymann aber das Beste, was dem Wiener Burgtheater passieren konnte.

Diese Kolumne erscheint auch im Österreich-Newsletter, der die Berichterstattung der SZ zu Österreich bündelt. Gleich kostenlos anmelden.