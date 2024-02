Interview von Gerhard Fischer

Der Wiener Opernball? Das ist Richard "Mörtel" Lugner. Und das sind seine berühmten Ehrengäste; diesmal kommt Priscilla Presley, Schauspielerin und Ex-Frau von Elvis. Der Opernball ist aber auch: Walzer, Prunk, Kunst und - ein Eintauchen in die großmächtige Vergangenheit der Donaumonarchie. Die deutsche Schauspielerin Lilian Klebow, 44, bekannt aus Soko Wien (beziehungsweise Soko Donau) gehört heuer zu einem fünfköpfigen Moderatorenteam. Vier von ihnen werden am Donnerstag, 8. Februar, live moderieren; Klebow macht an diesem Abend Interviews auf dem roten Teppich und auch daneben. Und sie wird dann am Freitag, 9. Februar, um 20.15 Uhr in ORF 1 die Sendung "Alles Opernball" moderieren.