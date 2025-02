5150 Gäste tummelten sich an diesem Donnerstag am Wiener Opernball; bei der 67. Auflage in der Staatsoper gab es eine Premiere: Bei der Eröffnung debütierte ein männliches Paar, der eine im schwarzen Frack, der andere im weißen Frack. Den bekanntesten Opernball Deutschlands in der Semperoper in Dresden besuchten heuer 2000 Menschen. 2027 soll es in München ebenfalls einen Opernball geben.