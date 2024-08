Kurz vor dem Ende haben die Segler Lara Vadlau und Lukas Mähr in der 470er-Klasse die erste Goldmedaille für Österreich bei den Olympischen Spielen in Paris geholt. Davor waren die Olympioniken aus aller Welt in Tokio, Rio, London, Peking (Sommer), in Peking, Pyeongchang, Sotschi und Vancouver (Winter). Wien, Berlin, Innsbruck, München, Linz, Hamburg? Stehen nicht auf der Liste der Ausrichter von Olympischen Spielen, oder es ist lange, sehr lange her. Österreich hat bisher zwei Olympische Winterspiele veranstaltet, 1964 und 1976, beide waren in Innsbruck. Deutschland war dreimal Olympia-Gastgeber: 1936 in Berlin (Sommer), 1936 in Garmisch-Partenkirchen (Winter) und 1972 in München (Sommer). Die Winterspiele von 1916 und die Sommerspiele von 1940 waren in Deutschland geplant, fanden aber wegen der beiden Weltkriege nicht statt.