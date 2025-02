In Österreich verdichten sich die Signale, dass die konservative ÖVP und die sozialdemokratische SPÖ im zweiten Anlauf nun doch koalieren wollen. Seit einiger Zeit verhandeln beide Seiten hinter verschlossenen Türen intensiv über die Bildung einer Regierung. Medienberichten zufolge stehen die beiden Parteien kurz vor einer Einigung, wie der Haushalt saniert werden solle, um ein Defizitverfahren der EU zu verhindern. Einige Medien berichteten sogar, dass man sich bereits verständigt habe. ÖVP und SPÖ äußerten sich am Donnerstag dazu konkret nicht, wollten dies weder bestätigen noch dementieren. Es gab zudem Spekulationen in Wien, dass ÖVP-Chef Christian Stocker und SPÖ-Chef Andreas Babler bald mit Bundespräsident Alexander van der Bellen über die Lage beraten könnten.