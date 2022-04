Von Hans-Peter Siebenhaar, Wien

Mit seiner schlechten Laune hält Siegfried Wolf nicht hinterm Berg. Im Eiltempo läuft er an den vielen Fernsehkameras vorbei und schleudert den Journalisten ein ironisches "Schönen guten Morgen" entgegen. Der einflussreiche Multimillionär kaufte im Vorjahr das MAN-Autowerk im oberösterreichischen Steyr auf - nun ist er am vergangenen Mittwoch vor den Untersuchungsausschuss geladen, der seit einigen Wochen die Korruptionsvorwürfe rund um die ÖVP aufarbeitet. Als der frühere CEO des Automobilzulieferers Magna und heutige Aufsichtsrat der Porsche SE anschließend im Kaminsaal der Wiener Hofburg vor den Parlamentariern Platz nimmt, bricht aus ihm eine Tirade gegen Politik und Medien in Österreich heraus. "In den letzten Monaten ist ein Tsunami an Desinformationen über meine Person gefegt, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte", sagt der 64-Jährige. Es würden aus dem Zusammenhang gerissene Details aus seinem Steuerakt und seiner privaten Kommunikationen gezielt an die Öffentlichkeit gezerrt. Es werde ein Bild vermittelt, das in keiner Weise der Wirklichkeit entspreche.