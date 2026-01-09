Die Aufgabe einer Integrationsministerin ist es gemeinhin, die Eingliederung von Zugewanderten zu fördern, für ein gutes Zusammenleben der unterschiedlichen Gruppen zu sorgen und dafür, dass niemand ausgegrenzt wird. Claudia Plakolm von der konservativen ÖVP legt dieses Jobprofil allerdings ziemlich eigenwillig aus. Kurz vor Weihnachten, in einer Zeit also, in der Politikerinnen und Politiker normalerweise den gesellschaftlichen Zusammenhalt beschwören, kam aus Plakolms Ressort folgender Social-Media-Post: Auf einer Kachel stand in düsterem Schwarz-Rot-Weiß: „Wusstest du, dass zwei Drittel das Zusammenleben mit Muslimen als schwierig empfinden?“ Darunter der Hinweis auf eine Website mit dem Namen „Null Toleranz“. Dahinter verbirgt sich eine Kampagne der ÖVP, verurteilte Straftäter nach Syrien und Afghanistan abzuschieben. Die Integrationsministerin gab also nicht nur Vorurteilen gegen eine Religion Raum, sondern verknüpft diese auch gleich mit Kriminalität.

Nach der Kritik von Menschenrechtsorganisationen, der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) und der katholischen Kirche, die Plakolms Botschaft allesamt als spaltend und stigmatisierend empfanden, versuchten Plakolm und die ÖVP zwar Schadensbegrenzung. Sie habe nur eine wissenschaftliche Studie zum Thema Integration wiedergegeben, in der das Zusammenleben einzelner Bevölkerungsgruppen untersucht worden sei, so Plakolm. Es sei nicht schönzureden, dass es Probleme bei der Integration gebe.

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass die Integrationsministerin mit einem eigenartigen Amtsverständnis auffällt. Sie war es, die kürzlich das Kopftuchverbot an Schulen für junge Mädchen durchgesetzt hat. Gerechtfertigt wurde das potenziell verfassungswidrige Gesetz ebenfalls mit einer Studie. Demnach würden allein in Wien 12 000 Mädchen unter 14 Kopftuch tragen, einige möglicherweise nicht freiwillig. Wie der Falter recherchierte, beruht dieser Datensatz vor allem auf einer Erhebung über muslimisches Leben in Deutschland aus dem Jahr 2021. Wenn es um Integration geht, vertraut man in Österreich am liebsten auf Vermutungen.

Die großen Volksparteien stehen unter immer stärker werdendem Druck von rechts außen. Wie unterschiedlich in den einzelnen Ländern damit umgegangen wird, konnte man in den vergangenen Monaten beobachten. Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (CDU) hat eine Art von emotionalisiertem Reagieren entwickelt, wenn es um bestimmte Themen geht. Indem er etwa „das Stadtbild“ als „Problem“ identifizierte, weswegen der Bundesinnenminister auch dabei sei, „jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen“. Auf Journalistenfragen, was damit gemeint sei, sagte Merz, man solle doch einfach die eigenen Töchter fragen, die wüssten das schon. Die ÖVP hat die Agenda der extremen Rechten bislang ignoriert und ihre eigenen Vorhaben in den Vordergrund gestellt. Mit Plakolms Post ist nun auch die österreichische Volkspartei in der raunenden „Stadtbild“-Phase angekommen.

