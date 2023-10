Am Freitagmorgen fragte ein reizender Kollege die österreichische Justizministerin in einem Pressegespräch, ob die ÖVP ihrem Koalitionspartner, den Grünen, neulich vielleicht "die Folterwerkzeuge" hätte zeigen wollen.

Was er damit meinte, wird sogleich erklärt, nur so viel vorab: Weil dieser Teil des Gesprächs, wie Journalisten sagen, im Off stattfand, also offiziell nicht zitierbar ist, darf ich ihre Antwort hier nicht aufschreiben. Aber Alma Zadić, die grüne Justizministerin, gab sich sehr entspannt. Trotz einer bald vierjährigen Kooperation mit der ÖVP, die den Grünen viel abverlangt und die ihre Kritiker wahlweise als Koalition der Selbstverleugnung oder der Selbstdemütigung bezeichnen.

Zadić hat offenbar keine Angst vor Folter, und auch nicht vor der ÖVP. Wer, wie sie, zum Amtsantritt 28 000 justiziable Beschimpfungs- und Bedrohungsbotschaften bekommen hat, weil eine Migrantin aus Bosnien-Herzegowina als Ministerin unmöglich die Österreicher vertreten dürfe, der oder die ist ausreichend abgehärtet. Man hätte aus der Reaktion von Alma Zadić auf die Frage nach der ÖVP mit ein wenig bösem Willen sogar ablesen können, dass sie die Konservativen und ihr Tun nicht hundertprozentig ernst nimmt.

Anlass der Frage war eine kuriose Begebenheit: Ein Mitarbeiter der ÖVP hatte eine interne E-Mail an den falschen Empfänger versandt, woraufhin der Inhalt der Nachricht den Weg in die Medien fand. Demnach überlegt die ÖVP, einen Untersuchungsausschuss einzurichten, der sich auch gegen den grünen Koalitionspartner richtet. Untersucht werden soll, ob Kabinettsmitglieder und ihnen unterstellte Mitarbeiter, die mit der SPÖ, der FPÖ oder den Grünen "verbunden" sind, im Zusammenhang mit Inseratenschaltungen und Medienkooperationsvereinbarungen, Umfragen, Gutachten und Studien aus "sachfremden Motiven" gehandelt haben.

Weil seit Längerem gegen die ÖVP wegen genau dieser Vorwürfe ermittelt wird - wegen Umfragen und Werbeschaltungen, die aus Steuergeldern finanziert wurden und mutmaßlich explizit der ÖVP zugutekommen sollten -, will die ÖVP jetzt augenscheinlich den Scheinwerfer auf andere richten. Sie spricht von "Gedankenspielen". Parallel meldeten Medien aus dem ÖVP- und FPÖ-Umfeld, dass Ermittlungen gegen das Magazin Falter aufgenommen worden sein sollen. Der Falter habe sich für freundliche Berichterstattung von der SPÖ mit Werbung bestechen lassen. Tatsächlich gibt es nicht mehr als eine dünne, anonyme Anzeige.

Wahrscheinlich sind solche geleakten Pläne, Mails und Anzeigen nur taktische Ablenkungsmanöver. Oder SNU, "strategisch nützlicher Unsinn", wie es in ÖVP-Kreisen heißt. Am 18. Oktober beginnt der Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz wegen der Falschaussage vor dem ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss. Kein Wunder, dass es da viele Blendgranaten braucht.

Diese Kolumne erscheint auch im Österreich-Newsletter, der die Berichterstattung der SZ zu Österreich bündelt. Gleich kostenlos anmelden.