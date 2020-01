Österreich:Grüne entscheiden über Koalition mit ÖVP

Das Koalitionsabkommen von ÖVP und Grünen liegt schwergewichtig auf dem Tisch, die Ministerliste ist komplett - nun sind die Oppositionsparteien am Zug, ihr Urteil zu sprechen über die Vorhaben der künftigen österreichischen Regierung. Naturgemäß sind sie sich einig, dass davon wenig Gutes zu erwarten ist. Komplett uneins aber sind sie in der Frage, in welche Richtung sich das Land denn nun bewegt. Während die FPÖ einen "Linksruck" beklagt, sehen die Sozialdemokraten ein "ÖVP-Programm mit grüner Tarnfarbe" und die liberalen Neos gar die Fortführung des "türkis-blauen Erbes", also eine weiterhin stramm rechte Ausrichtung der Regierungspolitik wie einst unter ÖVP und FPÖ.

Die Wahrheit liegt in diesem Fall wohl nicht in der Mitte, sondern tatsächlich rechts und links davon. Denn die beiden sehr unterschiedlichen künftigen Regierungspartner haben ein ebenso interessantes wie riskantes Abkommen geschlossen. Der Kompromiss liegt in ihrem Koalitionsvertrag nicht darin, dass jeder in allen Punkten Abstriche macht, sondern dass jeder dem anderen Raum gibt für die Durchsetzung seiner Kernforderungen. Die ÖVP bekam deshalb weitgehend freie Hand bei den Themen Migration und Innere Sicherheit, die Grünen in der Klimapolitik, in der von einem stark aufgewerteten Umweltministerium unter der grünen Ministerin Leonore Gewessler aus umgesteuert werden soll.

Während die politischen Gegenspieler das nutzen, um von ihrem jeweiligen Standpunkt aus auf das halb leere Glas zu schauen und Pauschalkritik zu üben, ist es auffällig, dass von diversen Interessensgruppen ganz andere Deutungen kommen. Lob gibt es für das Koalitionsabkommen von Vertretern der Wirtschaft ebenso wie von Umweltverbänden. Sie sehen das Glas zumindest halb voll. So preist Greenpeace einen "Riesenschritt für den Klima- und Umweltschutz", der WWF lobt "wichtige neue Verbesserungen". Der Wirtschaftsbund hebt hervor, dass "der Klimaschutz mit und nicht gegen die Wirtschaft angegangen" werde. Die Industriellenvereinigung sieht die Chance auf eine "Kombination aus starker Standortpolitik und gesellschafts- sowie bildungspolitischer Offenheit".

Die Bewertung des Regierungsprogramms ist also vor allem Auslegungssache, und das beschäftigt nun zunächst auch noch die Grünen. Der ÖVP-Bundesvorstand hat bereits am Freitagmorgen dem Koalitionspakt zugestimmt - so einstimmig, als wäre das Glas ganz voll. Bei den Grünen aber tagte am Freitag zunächst der erweiterte Bundesvorstand, bevor an diesem Samstag in Salzburg knapp 300 Delegierte eines eigens einberufenen Bundeskongresses letztgültig über den Eintritt in die Regierung abstimmen müssen.

Die Spannung wird hochgehalten durch ein paar grüne Kritiker, die sich erwartungsgemäß an den von der ÖVP durchgesetzten Projekten wie einer vorbeugenden Sicherungshaft oder einem Kopftuchverbot in Schulen für Mädchen bis 14 Jahren reiben. Mit kontroversen Diskussionen beim Bundeskongress wird also gerechnet, aber nicht mit einer Ablehnung. Aus allen Teilen des Landes, nicht zuletzt aus dem als besonders kritisch geltenden Wiener Grünen-Biotop, wird vorab an die Verantwortung der Delegierten fürs Land und die Zukunft appelliert. Parteichef Werner Kogler warnt vor der Alternative, nämlich einer Neuauflage der ÖVP-FPÖ-Koalition. Vor allem aber verbreitet er Zuversicht. Er sei "mittelentspannt", lässt er wissen, "vielleicht sogar schon tiefenentspannt".