20. Mai 2019, 19:20 Uhr Österreich Österreichs Regierung zerfällt

Bundeskanzler Kurz entlässt FPÖ-Innenminister Kickl, um eine "lückenlose Aufklärung" der Ibiza-Affäre nicht zu gefährden. Daraufhin treten alle Minister der Freiheitlichen zurück.

Von Leila Al-Serori , Wien

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gibt am Montag bekannt, dass er Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) zur Entlassung vorschlägt. (Foto: Christian Bruna/EPA-EFE/REX/Shutterstock)

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will nach dem Platzen seines Bündnisses mit der FPÖ auch die Entlassung von Innenminister Herbert Kickl. Das habe er Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Montag vorgeschlagen, sagte Kurz in einer Pressekonferenz am Abend in Wien. Er wolle nun stabile Verhältnisse bis zu den voraussichtlichen Neuwahlen im September gewährleisten und eine lückenlose Aufklärung der Ibiza-Affäre.

"Ich hatte nicht das Gefühl, dass es in der FPÖ genügend Sensibilität im Umgang mit den Vorwürfen gibt", erklärte Kurz. Er hatte demnach gehofft, dass Kickl sich selber zurückziehen werde. "Diesen Schritt hat er nicht gemacht", so Kurz. Mehrmals war Kurz für die Beratungen mit dem Bundespräsidenten zusammengekommen. Van der Bellen empfing am Montag auch mehrere Politiker der Opposition.

Schon am Sonntagabend hatte sich abgezeichnet ab, dass Kickls Tage als Innenminister gezählt sein dürften. Er könne schließlich nicht gegen sich selbst ermitteln, hieß es dazu aus der ÖVP. In dem Ibiza-Video deutete Heinz-Christian Strache eine verdeckte Parteienfinanzierung der FPÖ über einen gemeinnützigen Verein an. Herbert Kickl war damals, im Sommer 2017, Generalsekretär der Partei - und könnte damit von solch einer Spendenpraxis gewusst haben. Das betonte auch Kurz am Montagabend. Kickl sei als Generalsekretär auch für die Finanzen seiner Partei verantwortlich gewesen. Er stünde damit, wenn er im Amt bliebe, einer "lückenlosen Aufklärung" im Weg.

Der designierte FPÖ-Chef Hofer (links) kündigt an, alle FPÖ-Minister würden zurücktreten, falls Innenminister Kickl (rechts) gehen müsse. (Foto: Michael Gruber/AP)

Dass Kurz bis zum Montagabend mit dieser konkreten Entscheidung auf sich warten ließ, dürfte daran gelegen haben, dass er die restlichen FPÖ-Minister ursprünglich halten wollte. Die FPÖ hatte das aber abgelehnt. Bei einer Absetzung Kickls wollten die anderen Minister geschlossen zurücktreten. Ein Angriff auf den Innenminister werde als Angriff auf den Kern der Partei verstanden, hieß es aus der FPÖ. Die Rechtspopulisten äußerten deshalb scharfe Kritik am Vorgehen der ÖVP. Ursprünglich habe es geheißen, man könne ohne Vizekanzler Heinz-Christian Strache weiterregieren. Erst später sei am Samstag die Forderung nach Kickls Rückzug dazugekommen, hieß es aus der FPÖ. Der Innenminister selbst sagte am Montag, die ÖVP würde mit dieser Neuwahl-Bestrebung ihre "Machtbesoffenheit" zeigen. Die ÖVP sei unter Kurz in ihre "alte Machtpolitik" zurückgefallen.

Der Kanzler wies diese Vorwürfe am Montagabend als haltlos zurück. Bis zu den Neuwahlen wolle er die nun vakanten Ministerposten der FPÖ mit Experten und Spitzenbeamten füllen, damit die Regierung handlungsfähig bleibe. "Wir wollen bis zum Tag der Wahl Stabilität leisten", erklärte Kurz.

Der designierte FPÖ-Chef Norbert Hofer bedauerte in einer Pressekonferenz, dass die Arbeit in der Regierung zu Ende gehe. Es werde nun "einen guten Wahlkampf" geben.

Die Opposition hatte zuvor gefordert, dass nicht nur Kickl, sondern alle FPÖ-Minister die Regierung sofort verlassen sollten. Die SPÖ kündigte an, dass sie eine Expertenregierung als Übergangslösung bis zu Neuwahlen unterstützen würde. Dazu müssten aber auch die ÖVP-Minister ersetzt werden. Falls dies nicht geschehe, wolle man ein Misstrauensvotum im Parlament einbringen, um den Kanzler schon vor der Wahl zu stürzen. Aus FPÖ-Kreisen hieß es, sollte die ÖVP auf den Abzug von Innenminister Herbert Kickl beharren, würde man solch ein Votum unterstützen.

Am Freitagabend hatten die SZ und Der Spiegel Ausschnitte eines Videos veröffentlicht, die ein mehr als sechs Stunden langes Treffen vom Juli 2017 dokumentieren. In einer Villa auf Ibiza kamen Strache und sein Vertrauter Johann Gudenus damals mit einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte zusammen und stellten ihr Staatsaufträge in Aussicht. Dafür sollte diese zuvor der Partei im Wahlkampf helfen. Das Treffen war ganz offensichtlich eine Falle. Wer sie eingefädelt hatte, ist unklar. Das Video führte am Wochenende zu Straches und Gudenus Rücktritten, zum Bruch der Regierungskoalition in Österreich und zur Ankündigung von Neuwahlen.