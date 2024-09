Nachdem die FPÖ in den Umfragen lange mit deutlichem Abstand vorn gelegen hatte, schien es in den Wochen vor der Wahl noch einmal eng zu werden: Die konservative ÖVP holte Prozentpunkt um Prozentpunkt auf, der amtierende Bundeskanzler Karl Nehammer stilisierte die Wahl zu einer Entscheidung zwischen ihm und Herbert Kickl, dem Spitzenkandidaten der FPÖ. Früh am Wahlabend war klar: Sein Kalkül ist nicht aufgegangen, die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher setzte ihr Kreuz bei den Freiheitlichen.