Mit Politiksendungen verhält es sich dieser Tage ein wenig so wie mit der Sitcom "How I Met Your Mother": Irgendwo läuft immer gerade eine Folge und oft auf mehreren Kanälen gleichzeitig. Zum Beispiel vergangenen Sonntagabend: Die Elefantenrunde der Privatsender war ab 20.15 Uhr auf ATV, Servus und Puls 4 durchgeschaltet. Parallel sendete Wolfgang Fellners oe24.tv ein Duell zwischen Sebastian Kurz (ÖVP) und Pamela Rendi-Wagner (SPÖ). Und wer noch nicht genug hatte, konnte sich danach auf ORF2 in der Diskussionssendung "Im Zentrum" einen Nachschlag holen.

