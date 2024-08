Der plinkert? Was denn das heißen solle, frage ich. „Na, der wackelt mit den Augenlidern, so hektisch hoch und runter, der hat was zu verbergen, das sehe ich gleich.“ Sie wähle natürlich „unseren Herbert“, den Volkskanzler, sagt sie dann auch noch, der plinkere nicht, der schaue ganz gerade heraus hinter seiner schönen grauen Brille, und der neue Wahlslogan vom Herbert, der sei ja so ganz ihrs: „Dein Herz sagt Ja“. Mei, sagt sie, ist das schön.

Als hätte Andreas Babler nicht schon genug hausgemachte Probleme, plinkert er jetzt also, und auch das wird gegen ihn ausgelegt. Dabei hat er schon genug am Hals mit einem Herrn namens Luger, einer Dame namens Bures und einem Landeshauptmann namens Doskozil. Man kann sich vorstellen, wie der arme Babler abends mit seiner Frau Karin Hand in Hand schwer seufzend ins Bett steigt und sich vor den Albträumen fürchtet, in denen die drei vorkommen, und die Hündin Ika, die immer dabei sein darf, die seufzt auch.

Rücktritt des Linzer Bürgermeisters Klaus Luger

Es begab sich nämlich so, dass der Linzer Bürgermeister Klaus Luger, ein mächtiger SPÖ-Mann, vor Jahren einem befreundeten Kulturmanager die Fragen für ein Hearing für eine schöne Stelle, die dieser gern haben wollte, vorab schickte. So konnte der sich besser vorbereiten und besser dastehen.

Als bekannt wurde, dass der Kulturmanager nicht ganz sauber an seinen Job gekommen war, suchte Luger öffentlich nach dem Missetäter und drohte sogar mit Klage gegen den Schuldigen – wissend, falls er nicht zu diesem Zeitpunkt an einer Persönlichkeitsstörung litt, dass er selbst es gewesen war, den er im Zweifel zu klagen gehabt hätte. Nun ist das, Jahre später, von österreichischen Medien aufgedeckt worden. Luger bekam – auch die Österreicher verstehen etwas von Nibelungentreue – trotz der Peinlichkeit und Lüge die Rückendeckung von seinen lokalen Parteifreunden. Aber dann trat er am Ende doch zurück.

Kritik von mächtiger SPÖ-Politikerin Doris Bures

Babler hatte das Richtige getan, er hatte nicht geplinkert, er hatte Luger scharf kritisiert und zum Rückzug aufgefordert. Aber weil Babler in seiner SPÖ, die (vergaß ich das zu erwähnen?) in einem Monat die Nationalratswahl gewinnen will, nicht wohlgelitten ist, ließ Luger noch eilig wissen: Wegen eines Einspruchs wie von diesem Parteichef, dem Babler, da wäre einer wie er noch lange nicht gegangen.

Es folgte, auf dem Fuße, dann auch noch die unschöne Begebenheit, dass die Wiener Spitzenkandidatin der SPÖ, Doris Bures, die sich gern als mögliche nächste Bundespräsidentin handeln lässt, das Parteiprogramm, mit dem Babler und die Partei, also auch sie, in die Wahl, ziehen wollen, schriftlich und ausführlich als „unernst“, bezeichnete. Sie stellte die Legitimität seines Zustandekommens infrage. Und erweckte überhaupt den Anschein, als sei das, was der neue Parteichef und Spitzenkandidat da vorlege, mehr Voodoo als wissenschaftlich und wirtschaftlich abgesichert.

Was soll man sagen, ihr Brief fand den Weg an die Öffentlichkeit – genau so wie die Chats zwischen dem Linzer SPÖ-Bürgermeister und seinem Kulturmanagerfreund ihren Weg an die Öffentlichkeit gefunden hatten. Und wer hatte den Schaden? Der Luger schon auch, der musste nach langem Lügen und kurzem Zögern letztlich doch noch zurücktreten. Die Bures eher weniger, die ist auf der Liste gut abgesichert und dementiert, dass sie mit der Sache was zu tun habe. Aber Andreas Babler, der muss jetzt erklären, warum in seiner Partei so viele nicht nett zu ihm sind und ob er seinen Job kann und wie lange ihn diese Partei überhaupt noch machen lässt; schließlich würde Hans Peter Doskozil, Landeshauptmann des Burgenlandes, supergern an Bablers Stelle sitzen.

Wenn jetzt also die SPÖ nach all dem Streit in der Nationalratswahl noch schlechter abschneidet als befürchtet, und wenn der Andi Babler dann auch noch weiter plinkert, dann wird die SPÖ vielleicht nur schwache dritte Kraft und wird wahrscheinlich sowieso nicht mitregieren. Dann gehen ÖVP und FPÖ zusammen, und die SPÖ in Wien hat ein schönes Feindbild für die Landtagswahlen 2025 und der Babler ist demnächst weg. Und wer gern an seine Stelle treten würde, das verrate ich Ihnen beim nächsten Mal. Denn es ist nicht nur der Dosko allein.

