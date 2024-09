Eigentlich wollte ich Ihnen zwei Wochen vor der Nationalratswahl davon erzählen, wie ermüdend das alles hier in Wien gerade ist. Und mich mit rollenden Augen und demonstrativem Gähnen in den Chor derjenigen mischen, die mit ihrer Phrasen- und Schlagwort-Ermüdung hausieren gehen, bevor das Schlachtgetümmel überhaupt seinen politischen Höhepunkt erreicht.

Denn üblicherweise ist es ja so, dass die Debatte schon Monate vor dem Termin, in diesem Fall dem 29. September, im ewigen Vorwahlkampf darum kreist, wer mit wem kann und welche Regierung mit welchen Partnern möglich ist. Das ist auch in Talkshows das beliebteste Thema: Koalitionsspekulationen, Umfrageanalysen, immer mit dem Gruselfaktor: Wer kann, wer will mit der in Teilen rechtsextremen FPÖ?

Aber es ist diesmal anders, und mich selbst wundert das am meisten. Die ewigen Wahlkampfduelle der Spitzenkandidaten im Fernsehen etwa, jeder gegen jeden, oft beschrieben, noch häufiger als Stimmungskiller am Fernsehabend verschrien: Sie haben diesmal echt was. Da kämpft ein amtierender Kanzler (Karl Nehammer, ÖVP) darum, dass man ihn endlich als Kanzler ernst nimmt. Und ein Bürgermeister (Andreas Babler, SPÖ) darum, dass man ihn als Politiker von nationaler Bedeutung und Kanzlerkandidat anerkennt. Und ein langjähriger Parteipolitiker vom rechten Rand (Herbert Kickl, FPÖ) darum, dass er endlich vom Rand in die Mitte des Bildes – und die Republik von den Füßen auf den Kopf stellen darf.

Am Donnerstag fochten Nehammer und Babler ein solches Duell aus, die doch an einem Strang ziehen sollten, um Kickl herauszuhalten aus der Regierung. Und ich muss sagen: Das war spaßig. Nehammer übermotiviert und argumentativ übergriffig; unterbrach ständig, wurde laut, war erkennbar genervt von diesem Kleinstadt-Sozialisten auf der anderen Seite des Tisches, der ernsthaft glaubte, er dürfe demnächst mitspielen bei den Großen. Und Babler passiv-aggressiv, manchmal fast herablassend, er spielte das Jetzt-lassen-Sie-mich-bitte-mal-ausreden-Spiel perfekt. Als Nehammer ihm den tatsächlich unsäglichen Satz eines Genossen vorhielt, dass das Auftragen von Kinderkleidern durch Geschwister „echtes Mittelalter“ sei, konterte er kühl mit der Frage, ob er jetzt mal ein paar unsägliche Chatprotokolle des zurückgetretenen Nehammer-Vorgängers und -Parteifreunds Sebastian Kurz vorlesen solle.

Nehammer und Babler können sich nicht leiden

Auch sonst ging es zur Sache. Nehammer zu Babler: Die SPÖ stehe ja wohl mehr auf Plattenbau als auf Eigenheim. Babler zu Nehammer: Die neue Religion der ÖVP sei der Schutz der Superreichen. Nehammer zu Babler: Er sei seit drei Jahren der Kanzler von neun Millionen. Babler zum gelernten Kommunikationstrainer Nehammer: Und trotzdem sei Politik mehr als ein Kommunikationsspiel. Nehammer zu Babler: Die SPÖ schätze „Massensysteme“, die ÖVP den einzelnen Menschen. Babler zu Nehammer, der sich nicht über seine ambivalente Haltung zur FPÖ auslassen mochte: Man könne nicht ausblenden, „in welchem Keller sich die FPÖ mit welchen extremen Rechten trifft“.

Da können sich zwei, das war unübersehbar, nicht leiden; die Chemie stimmt nicht. Und trotzdem geht alle Welt davon aus, dass hinter den Kulissen schon über eine Koalition aus ÖVP, SPÖ und den liberalen Neos verhandelt wird. An einem solchen Verhandlungstisch, sollte es ihn jetzt schon geben, können Babler und Nehammer nicht nur deshalb nicht sitzen, weil sie noch zwei Wochen wahlkämpfen müssen. Sondern auch, weil ideologische und emotionale Welten sie trennen.

Es wird in Wien aber auch erzählt, dass eigentlich Katharina Nehammer, die Frau des Kanzlers, die grobe Linie in Politik und Wahlkampf vorgebe, einzelne Ministerinnen berate und etwa den ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner deshalb als EU-Kommissar nach Brüssel weggelobt habe, weil er „den Nehammers als Konkurrent in Wien zu gefährlich“ sei. Vielleicht könnten ja Katharina Nehammer und Bablers politisch auch sehr engagierte Frau Karin die Koalitionsgespräche führen. Österreich braucht eh mehr Frauenpower.

