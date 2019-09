Markus Koza hat sich für sein persönliches Wahlkampffinale an sich einen guten Platz ausgesucht. Es ist der Streifen zwischen Marktamt und U-Bahnhaltestelle Kettenbrückengasse, wo der Naschmarkt übergeht in den wöchentlichen Flohmarkt. Tausende Menschen strömen an Samstagvormittagen üblicherweise hier vorbei und verschwinden in den Ständegassen auf der Suche nach alten Bilderrahmen, gebrauchten Hosen oder frischen Marillen. Heute sind deutlich weniger Menschen unterwegs, denn aus dem schmutziggrauen Himmel über Wien tröpfelt es herbstlich. Und so drücken der grüne Gewerkschafter Koza und seine Helfer nur ab und zu Passanten eine Borschüre plus Packung mit Kressesamen in die Hand. Die meisten nehmen etwas huschen ohne Gespräch vorbei.

"Negative Reaktion hatte ich nur eine", sagt er. Die Menschen aus den Wiener Bezirken rund um den Naschmarkt tickten tendenziell Grünen-freundlich. Koza kann noch aus einem anderen Grund zufrieden sein. Seine Partei dürfte am nächsten Tag eine eindrucksvolle parlamentarische Wiederauferstehung feiern. Knapp zwei Jahre zuvor waren die Grünen aus dem Nationalrat geflogen, nun liegen sie in Umfragen deutlich über zehn Prozent. Gut möglich, dass die Partei sogar die Chance hat, künftig mitzuregieren. Und der Name Koza steht auf einem Platz der Bundesliste, der als sicher gilt.

Dass die Österreicher schon wieder ein neues Bundesparlament wählen, liegt am vorzeitigen Regierungsende im Mai. Damals zerbrach die Koalition aus konservativer Volkspartei ÖVP und der radikal rechten Freiheitlichen Partei FPÖ - Folge des Ibiza-Videos, das den FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache dabei zeigte, wie er sich gegenüber einer vermeintlichen russischen Oligarennichte offen für dubiose Deals zeigte.

Seitdem ist viel passiert in dem Land in der Mitte des Kontinents. Der Bundeskanzler und ÖVP-Vorsitzende Sebastian Kurz wurde vom Parlament aus seinem Regierungsamt entlassen, eine ominöse Schredderaktion wurde publik, angebliche Hacks und Lecks, die Aufdeckung illegaler Spendenkonstruktionen, ganz zu schweigen von diversen Attacken aller Art aus jedem Lager gegen jedes Lager, Gemeinheitsgrad: variabel.

Wenn die Demoskopen richtig liegen, hat sich seitdem wenig getan: Offenbar hat der Reigen aus Enthüllungen, Anpatzerei und Wahlwerbung wenig bei den Wählern ausgerichtet. Bis auf einige wenige Prozentpunkte hier und da hat sich offenbar nicht viel verschoben. Dabei wurden die Österreicher ausgiebig berieselt: Mit einer stattlichen Anzahl an Fernsehduellen, via Social Media und in Form von vielen Plakaten.

Die Abschlusskundgebungen fanden bereits am Freitag statt. Pamela Rendi-Wagner, die Chefin der SPÖ und Spitzenkandidatin, lässt sich in einem Zelt vor der Parteizentrale feiern - wohlwissend, dass die Chancen auf Platz 1 und das Kanzleramt so unwirklich scheinen, wie ein Blauwal in der Donau. Die Partei hat neben der Vorsitzenden mehrere nicht immer hilfreiche Kraftfelder, was - vorsichtig ausgedrückt - suboptimal in Wahlkampfzeiten wirkt. Einer der Genossen unkt in diesen Tagen, dass im Burgenland, wo Rendi-Wagners Rivale Hans-Peter Doskozil als Landeshauptmann regiert, der Wahlkampf bewusst auf Sparflamme geführt wird. Ein anderer Sozialdemokrat, der Rang und Namen hat, meint, der Wahltermin käme für die Parteichefin zu früh. "Der Abstand zum Kurz würde sich deutlich verkleinern, wenn die Pam vier Wochen länger Zeit gehabt hätte."

Franz Vranitzky, der von 1986 bis 1997 im Kanzleramt am Ballhausplatz saß, tritt im SPÖ-Zelt auf. Seine Rede berührt am meisten, sie ist ein Highlight: Vranitzky erinnert daran, wer und wie man das Land aufgebaut hat (Nicht die "Kapitalisten", sondern der "Staat"), er beschwört die Zukunftsfähigkeit der sozialdemokratischen Idee.