Nationalratswahl:Rechtsruck in Österreich

Mit einem so deutlichen Wahlsieg hatte selbst die FPÖ wohl nicht mehr gerechnet. 29,2 Prozent laut Hochrechnung – das ist mehr, als alle Umfragen der vergangenen Tage vorhergesagt hatten – und etwa doppelt so viel, wie die in Teilen rechtsextreme Partei bei der letzten Wahl 2019, kurz nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos, holen konnte.