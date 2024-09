ÖVP, SPÖ, FPÖ, die Neos, die Grünen – oder doch die Bierpartei? An diesem Sonntag haben mehr als 6,3 Millionen Österreicherinnen und Österreicher die Wahl; sie werden mit ihren Stimmen den neuen Nationalrat mit seinen 183 Abgeordneten bestimmen. Dem Bundestag in Deutschland gehören aktuell 736 Parlamentarier an (diese Zahl soll nach der Bundestagswahl 2025 auf 630 reduziert werden). Kleine Spielerei: Wie viele Bürgerinnen und Bürger vertritt je ein Abgeordneter in den beiden Ländern? In Österreich, das 9,16 Millionen Einwohner hat, kommt ein Parlamentarier auf etwa 50 000 Bürger, in Deutschland, wo 83,3 Millionen Menschen leben, vertritt ein Abgeordneter 115 000 Bürger.