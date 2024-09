Herzlich Willkommen!

Liebe SZ-Leserinnen und -Leser, wir begrüßen Sie zu unserem Liveblog zur Nationalratswahl in Österreich. Die Wählerinnen und Wähler entscheiden an diesem Sonntag, an wen die 183 Mandate im Parlament gehen. Die Wahllokale sind seit 7 Uhr geöffnet, eine Stimmabgabe ist bis 17 Uhr möglich. Bei den offiziellen Wahlkampfabschlüssen haben sich die Spitzenkandidaten der Parteien noch einmal mit Mobilisierungsappellen an die Wählerinnen und Wähler gewandt. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, dem bei der Regierungsbildung eine entscheidende Rolle zukommt, rief zur Stimmabgabe auf: „Wer nicht wählt, lässt andere entscheiden.“ Welche Koalitionen sind überhaupt möglich? Welche Partei kann den Bundeskanzler stellen? Warum ist für die Regierungsbildung so entscheidend, wie viele Parteien den Sprung in den Nationalrat schaffen? Antworten auf diese und weitere Fragen finden Sie in diesem Live-Blog.