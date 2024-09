Nach dem Wahlkampf ist vor dem nächsten Wahlkampf: Schon in zwei Wochen, am 13. Oktober, findet in Österreich die nächste Wahl statt: In Vorarlberg wird der Landtag gewählt. Am 24. November folgt die Landtagswahl in der Steiermark. Beide Bundesländer werden derzeit von Landeshauptmännern der ÖVP regiert. Was ist sonst los in Österreich? Mit dem Österreich-Newsletter, den wir jeden Freitag verschicken, bleiben Sie auf dem Laufenden. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung: https://sz.de/oesterreich