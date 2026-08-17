Wenn man mit Sylvia Mayer sprechen will, geht es schnell darum, worüber sie nicht sprechen will. Sie wird nicht sagen, wo sie herkommt oder lebt. Sie wird nur äußerst selektiv über ihre Arbeit erzählen, auch wenn diese im öffentlichen Dienst stattfindet. Und sie bittet darum, dass der Weg zum Interview auf keinen Fall beschrieben wird.