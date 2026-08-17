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Österreichs neue Geheimdienst-Chefin„Auch Frauen können Spioninnen sein“

Lesezeit: 5 Min.

Sylvia Mayer leitet die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) in Wien. Sie will mehr Frauen für den Job begeistern.
Sylvia Mayer leitet die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) in Wien. Sie will mehr Frauen für den Job begeistern. BMI/Gerd Pachauer

Sylvia Mayer will das Vertrauen in den von Skandalen schwer erschütterten Nachrichtendienst Österreichs wieder herstellen. Die neue Chefin warnt vor einem ehemals befreundeten Land.

Von Verena Mayer, Wien

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Wenn man mit Sylvia Mayer sprechen will, geht es schnell darum, worüber sie nicht sprechen will. Sie wird nicht sagen, wo sie herkommt oder lebt. Sie wird nur äußerst selektiv über ihre Arbeit erzählen, auch wenn diese im öffentlichen Dienst stattfindet. Und sie bittet darum, dass der Weg zum Interview auf keinen Fall beschrieben wird.

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