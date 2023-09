Von Gerhard Fischer

Wer sich dem Wasser-Konzern Vöslauer annähern will, sollte zunächst in dessen Geschichte eintauchen: die Quelle suchen, das Thermalbad genießen, über den Badegast Arthur Schnitzler sinnieren. Bad Vöslau liegt eine halbe Stunde mit dem Zug südlich von Wien, vorbei am Kurort Baden, der Sommerresidenz des Kaisers Franz I. Vom Bahnhof in Bad Vöslau sind es 15 Minuten Spaziergang zum Thermalbad, man passiert unter anderem ein "Hotel Vöslauer Hof" der Familie - ja, wirklich - Durstberger.