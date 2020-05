In Österreich war ein Register mit persönlichen Daten von einer Million Bürgern auf einer Ministeriums-Website jahrelang einsehbar. Die liberalen Neos sprachen am Freitag von einem beispiellosen Datenschutzskandal. Aufgefallen sei die Datenbank mit Namen, persönlichen Adressen und Geburtsdaten durch die Abwicklung von Anträgen aus dem Corona-Härtefallfonds. Laut Wirtschaftsministerium war das Register seit elf Jahren öffentlich einsehbar. In dem inzwischen aus dem Netz genommenen Register wurden laut Neos unter anderem Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, namhafte Schauspieler und sonstige Prominente genannt. Das Wirtschaftsministerium wies darauf hin, dass die gegenwärtige Umsetzung des Ergänzungsregisters in einer Verordnung von 2009 geregelt sei. Das Register sei öffentlich zu führen. Es sei ursprünglich bei der Datenschutzkommission, der späteren Datenschutzbehörde, angesiedelt gewesen und Ende 2018 dem Wirtschaftsministerium übertragen worden. Man stehe einer rechtlichen Anpassung und Verbesserung jederzeit offen gegenüber.