In Österreich sind die Mieten von 2010 bis 2024 um 70,3 Prozent gestiegen. Das ergab eine Auswertung der gewerkschaftsnahen Denkfabrik Momentum auf Basis von Daten der Europäischen Statistikbehörde. Nur in Estland (208,2 Prozent), Litauen (177,3) und in Irland (108,1) stiegen die Mieten in diesem Zeitraum stärker als in Österreich. Deutschland liegt mit einem Plus von 23,1 Prozent auf Rang 14 in Europa.